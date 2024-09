Maxima d’Olanda, maxi gilet di Zara, gioielli esagerati e zeppe

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda sta diventando rapidamente la Regina più popolare d’Europa dopo la mini serie andata in onda su Rai 1, ma anche grazie ai suoi look quasi eccessivi che non smettono di stupire piacevolmente. È il caso dell’outfit esibito da Sua Maestà a Rotterdam, dove ha abbinato la borsa di Marni alla giacca-gilet di Zara, sfoggiando gioielli extra large e a dir poco vistosi, ma sempre di grande eleganza.

Maxima d’Olanda, la Regina delle favole

La vita di Maxima d’Olanda è come una fiaba. Originaria dell’Argentina, incontra per caso a Siviglia il suo principe azzurro, destinato letteralmente al trono, Willem-Alexander, se lo sposa e diventa Regina. La sua storia è quasi incredibile, tanto che le è stata dedicata una fiction, andata in onda in due puntate su Rai 1.

Maxima però non si cura di tanta fama e prosegue senza sosta coi suoi doveri di Corte che le permettono di sfoggiare i suoi look molto particolari, come quando indossò l’abito e il trench coi buchi.

Tra le sue mise d’impatto e di successo, c’è quella che ha indossato durante la visita alla Team Future foundation in Delfshaven a Rotterdam. Le Regine di oggi, come Letizia di Spagna, si sarebbero presentate all’appuntamento con quello che è considerato ormai il più classico dei look da working girls, ossia il tailleur pantaloni. Ma per Maxima è appunto “troppo classico”.

Fonte: IPA

Maxima d’Olanda, la giacca-gilet di Zara

Così, la Regina dei Paesi Bassi opta per uno spezzato di notevole impatto. Si comincia con la giacca-gilet bianca, firmata Zara. Si tratta di fatto di un blazer smanicato, monopetto, che ha il pregio di essere meno formale ma al contempo raffinato. In più, permette di evidenziare le braccia toniche di Maxima che come Letizia si tiene particolarmente in forma.

La Sovrana abbina il gilet bianco a un paio di pantaloni morbidi, con risvolto, color denim, firmati Natan. Sotto la giacca smanicata porta un top aderente bianco con scollo profondo e rotondo. Per slanciare la figura si avvale di un paio di open-toe in pelle, blu navy, dal tacco altissimo e con zeppa, del designer italiano Guglielmo Rotta, che abbina alla borsa a tracolla Trunk, firmata Marni.

Fonte: IPA

Maxima d’Olanda, orecchini esagerati e la collana di arachidi

A fare la differenza però sono i gioielli. Maxima ama le misure ampie e lo dimostra anche per quanto riguarda collane e orecchini. Infatti indossa un maxi girocollo, realizzato coi gusci di arachidi, dipinti d’oro, blu e decori, montati su una corda, creata da Pauline Wiertz, e degli orecchi giganti dorati, a semi-cerchio, firmati da Monies, che certo non passano inosservati. Non mancano anche un bracciale con diamanti e il solitario al dito.

Fonte: IPA

Da notare anche la manicure e la pedicure rosso scuro, perfette. Mentre i capelli biondi sono lasciati ricadere sulle spalle.