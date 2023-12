Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha portato con sé i figli George, Charlotte e Louis a fare del volontariato in un’uscita non ufficiale, anzi quasi segreta. I piccoli sono stati impegnati insieme alla mamma a smistare e distribuire giochi e vestiti. Il tutto è stato documentato attraverso un tenerissimo video dove i Royal Baby si danno da fare, svelando le loro importanti personalità.

George, Charlotte, Louis: volontari per una notte

Come tutte le madri, Kate Middleton sta educando i suoi figli George, Charlotte e Louis alla responsabilità e alla condivisione, sentita più che mai nel periodo natalizio, quando tutti siamo invitati ad essere più buoni e a pensare un po’ di più agli altri. Quindi non solo concerti e divertimento a Natale. Ecco allora che Kate ha caricato in auto i suoi bimbi e li ha portati alla Baby Bank di Maidenhead per distribuire beni di prima necessità alle famiglie bisognose.

Nel video condiviso sul profilo Instagram dei Principi del Galles, Lady Middleton scende dalla vettura con degli allegri George, Charlotte e Louis che la aiutano a scaricare il bagagliaio, pieno di scatoloni.

Kate Middleton, Louis scatenato

Il piccolo Louis in particolare, si vede nel filmato, tutto intento ed orgoglioso nel trasportare un contenitore pieno di giochi da destinare ad altri bimbi.

Uno dei volontari, addetti alla distribuzione degli oggetti, ha chiesto ai figli di Kate e William di scegliere un gioco da regalare a un bambino della loro età. E subito Louis ha afferrato un pupazzo di King Kong e ha esclamato: “Questo è grosso”.

Kate Middleton, Charlotte identica a lei

Charlotte è deliziosa e sempre più simile a sua mamma. Che lei fosse una Principessa nata, lo ha dimostrato fin da piccolissima. Ma adesso è davvero graziosissima e con suo fratello Louis mostra di essere molto paziente, malgrado sia tremendo.

Charlotte è veramente sempre più simile a sua mamma Kate, anche nello stile. La Principessina indossa un maglione rosso in lana e cashmere, ricamato intorno al collo e una mini gonna in jeans, entrambi del brand francese Cyrillus. Costo? Rispettivamente 36 e 48 euro. Charlotte ha raccolto i lunghi capelli biondi in una pratica coda e aiuta la mamma standole fianco a fianco. La piccola ha scelto come oggetto da regalare una tutina con gli emblemi della bandiera gallese.

Kate Middleton, il maglione di Natale e gli orecchini da 8 euro

Come sua figlia Charlotte, anche Kate sfoggia un look molto casual e invernale, perfetto per le vacanze di Natale. La Principessa del Galles indossa un caldo maglione bianco, a collo alto, di Reiss, che abbina a dei jeans skinny e ai suoi scarponcini See by Chloe. Da copiare gli orecchini con perla di Accessorize, da 8 euro.

Kate Middleton, l’abbraccio a George

Anche George, il futuro Re di Gran Bretagna, si è molto impegnato ad aiutare mamma Kate a sistemare e distribuire giochi e altri oggetti. Il Principe ha un carattere decisamente più tranquillo del fratellino e più timido rispetto alla sorella. Ma in ogni occasione si dimostra all’altezza del suo futuro ruolo.

Verso la fine della serata, Kate ha messo un braccio attorno alle spalle di George e gli ha detto: “Vedi come è gratificante questo lavoro, sapendo che stai aiutando gli altri”.

Lady Middleton si è fatta promotrice quest’anno della raccolta di libri e altri oggetti di prima necessità per aiutare chi è in difficoltà e dare a tutti la possibilità di trascorrere un Natale sereno.