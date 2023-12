Fonte: IPA George, Charlotte e Louis

Qual è il programma natalizio dei figli di Kate Middleton? I Principini trascorrono un Natale all’insegna della semplicità, almeno in parte. Essere membro della Famiglia Reale, tuttavia, è comunque impegnativo: George, Charlotte e Louis devono prendere parte a tre celebrazioni diverse. Naturalmente, come di consueto, si uniscono al tradizionale Natale Reale a Sandringham quest’anno, insieme al Re, nonno Carlo.

Il Natale di George, Charlotte e Louis

Oltre alla celebrazione a Sandringham, George, Charlotte e Louis potranno ovviamente conoscere un aspetto del Natale molto più semplicistico, in particolare la mattina di Natale, insieme al papà, il Principe William, e alla mamma, Kate Middleton. Ma non ci sono solo loro: anzi, quel momento delle festività è dedicato alla semplicità, per vivere un Natale più divertente e informale insieme ai Middleton.

Dalla funzione religiosa fino all’apertura dei regali, i piccoli festeggeranno ovviamente con il resto della Famiglia Reale, come spiegato da Sarah Hewson, redattrice Reale di Talk TV. George, Charlotte e Louis, tuttavia, rimarranno ad Anmer Hall: con i Middleton si riuniscono in un secondo momento, nel Berkshire o ad Anmer. Quest’anno, oltretutto, il Natale di Re Carlo sarà ancor più espansivo, dal momento in cui ha invitato anche i fratelli, la Principessa Reale Anna, il Principe Andrea e il Duca di Edimburgo, così come i figli di Camilla, ovvero Laura Lopes e Tom Parker-Bowles.

Un Natale misto, divertente e informale in parte

Il Natale è un momento magico per la Famiglia Reale. A dir poco, aggiungiamo, dal momento in cui si riuniscono tutti, all’insegna dei buoni sentimenti. I più piccoli hanno un compito specialissimo, quello di finire di decorare l’Albero di Natale. In seguito, sia la Famiglia Reale quanto gli ospiti scelgono di mettere i doni sul tavolo del salotto, che vengono aperti rigorosamente all’ora del tè: questa tradizione tedesca è stata introdotta dal Principe Alberto. No, nessun diamante sotto l’albero: in realtà, fanno i regali “per scherzo”.

La sera della Vigilia di Natale, tuttavia, la cena è assolutamente formale, con cravatta nera per gli adulti. Il giorno successivo la Famiglia Reale si riunisce camminando verso la chiesa di Santa Maria Maddalena nella tenuta di Sandringham per una funzione religiosa. Per quanto riguarda il menù, non può mancare il tacchino; qualche bicchiere di vino per gli adulti, e il succo di mela per i bambini. Infine, si siedono tutti insieme a guardare il tradizionale discorso del Re alla Nazione.

Il Natale della famiglia Middleton

Anche il Natale della famiglia Middleton non è da meno: quest’anno è previsto un vero e proprio raduno, tra cui Pippa, suo marito James Matthews, i tre figli Arthur, Grace e Rose, così come il fratello minore James, sua moglie Alizée Thevenet e il figlio appena nato. William ha sempre amato particolarmente trascorrere il Natale dai Middleton perché gli ricorda quei giorni felici con mamma Diana. Per quanto tutti amino un Natale immacolato, in realtà scelgono di lasciarsi un po’ andare e divertirsi insieme ai nipotini: i Middleton svolgono un ruolo cruciale nel dare un senso di normalità al Natale di George, Charlotte e Louis. Ben lontano dai fasti del Palazzo.