Kate Middleton, il segreto della borsa per evitare imbarazzi

editato in: da

Kate Middleton, il segreto delle clutch per non sfigurare

Lo stile impeccabile di Kate Middleton, moderno ma sempre rispettoso del dress code di Corte, è frutto di una cura estrema che non lascia alcun dettaglio al caso, compresa la scelta delle borse.

Dal 2011, anno del matrimonio con William, ad oggi, Kate ha raffinato i suoi look. Ha imparato a indossare le calze sempre, sdoganando i collant color carne, ha capito che deve inserire dei piccoli piombi nell’orlo delle gonne per evitare incidenti osé, i tacchi altissimi li porta solo in certe occasioni e con certi capi mai troppo corti, le trasparenze sono sempre caste e spalle e piedi li scopre solo nelle serate di gala. E così ha costruito il suo stile, copiatissimo in tutto il mondo, tanto che ogni capo che indossa va subito a ruba, dando vita a quello che è stato chiamato “effetto Kate”. Ed è così che trasforma un abito da 11 euro in un outfit ultra chic.

Tanta attenzione viene messa anche nella scelta delle borse. Lady Middleton preferisce decisamente le clutch che utilizza sia di giorno che di sera, anche se l’abbiamo vista con borse a un manico, come la Midi bag di Aspinal London.

Se le clutch sono indubbiamente molto raffinate e danno un tocco di bon ton ai look, la Duchessa di Cambridge le predilige per una questione d’etichetta, come ha rivelato la stylist Mika Meier. Quest’ultima nota come Kate spesso, durante gli impegni di Corte anche quelli più formali, tiene con tutte e due le mani la pochette, portandola sempre sul grembo.

Spiega l’esperta: “Questa posa è perfetta da assumere, quando si è nervosi o emozionati, perché permette di tenere le mani occupate evitando ogni imbarazzo. Questa è la posa di Kate, quando usa la clutch, ogni volta che parla con gli altri o cammina in pubblico”.

The Cambridge carry, così è definito il portamento di Kate Middleton, è l’ideale per chi non sa dove tenere le mani. Un trucco, quello della Duchessa, che la leva dall’imbarazzo in ogni circostanza e le impedisce di compiere gesti poco eleganti in pubblico. La Meier quindi suggerisce che per avere un atteggiamento distinto bisogna camminare con la schiena dritta, le spalle leggermente indietro e la clutch davanti a sé. E prosegue: “Quando si è in piedi, bisogna assicurarsi che le punte dei piedi siano rivolte in avanti, che le mani siano unite e con le dita rivolte in giù, possibilmente unite. Mentre la clutch va tenuta con entrambe le mani, questa è la chiave”. Infatti, sottolinea l’esperta, se la pochette fosse tenuta da una mano sola, l’altro braccio sembrerebbe irrigidito.

L’errore più grave che si può commettere, spiega la stylist, è quello di tenere la clutch sotto il braccio: questo sarebbe un imperdonabile scivolone di stile che una Duchessa come Kate non farebbe mai.