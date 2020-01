editato in: da

Gli slip compiono 85 anni! Ecco la breve storia di un capo che noi donne abbiamo tutte nel nostro cassetto della biancheria, magari declinato in altre forme e chiamato con altri nomi, ma che fa parte del nostro guardaroba esattamente come un paio di scarpe.

Slip, 85 anni di storia della lingerie: gli inizi

Se ci facciamo caso, un capo di abbigliamento che coprisse le parti intime è sempre esistito, fin dall’antichità. Pensiamo agli antichi Egizi, fino poi a passare alle miniature medievali, per poi arrivare al Rinascimento, quando si cercò perfino di toglierli dai dipinti. Per avvicinarci ad una forma simile a quella che conosciamo oggi, dobbiamo aspettare la riduzione dei tessuti arrivata dopo la Prima Guerra Mondiale, quando si fece di necessità virtù e si accorciarono gli orli dei mutandoni. Ma il primo vero modello assimilabile a quello che noi conosciamo come slip compare in una vetrina di Chicago nel 1935. neanche a dirlo, fu un successo assoluto.

Slip, 85 anni di storia della lingerie: dal modello di Chicago in poi

Incredibile ma vero, gli slip femminili vengono sdoganati al grande pubblico da un evento sportivo: il torneo di Wimbledon del 1949, quando Gussie Moran li sfoggia in campo (e vince anche il torneo).

Slip, 85 anni di storia della lingerie: l’evoluzione

Da allora, gli slip hanno conosciuto mille varianti in termini di materiali utilizzati: dal cotone, alla microfibra, alle fibre sintetiche, alle viscose. Anche per quanto riguarda le fantasie e i dettagli, si è passati dai modelli più semplici e sportivi (per l’appunto) a modelli più femminili e ingentiliti da dettagli e applicazioni.

Slip, 85 anni di storia della lingerie: i giorni nostri

Ormai lo slip è solo uno dei vari differenti modelli offerti al pubblico femminile come complemento al reggiseno. Dai tanga, al perizoma, alla brasiliana, alla culotte, alla vita alta, bassa o regolare, ne esiste ognuno per ogni forma fisica e adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento. Ricordate infatti che mostrare è poco elegante la biancheria sotto ai vestiti. Detto questo, buon compleanno slip!