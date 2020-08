editato in: da

In quanti siete andati al mare in questa estate così particolare? Se per caso state pensando ad una piccola vacanza o anche semplicemente ad un giorno sulla spiaggia, ecco qui qualche idea di costume da bagno super colorata, adatta alle varie fisionomie.

Costumi a tutto colore: fucsia

Se avete poco seno o avete un seno che non ha particolare bisogno di sostegno, il triangolo è l’ideale. Potete anche sceglierlo con la coppa leggermente imbottita o preformata, in modo da valorizzarne la rotondità. Consiglio: se volete aumentare otticamente il volume del seno, distanziate leggermente i triangoli!

Costumi a tutto colore: nero

Anche il nero è un colore! Se avete fianchi o addome morbido, il mio consiglio è quello di optare per uno slip a vita alta, dal gusto rétro. Anche il colore scuro aiuta otticamente a sfilare la silhouette.

Costumi a tutto colore: verde e glitter

Atra opzione utile per enfatizzare un seno minuto: dettagli, ricami e rouches focalizzeranno l’attenzione sul décolleté. Viceversa, in caso di seno importante, meglio optare per tagli puliti e tessuti più solidi.

Costumi a tutto colore: azzurro

Se avete le spalle minute, le rouches sulle spalline possono aiutarvi ad aprirle. I tagli diagonali invece distolgono l’attenzione dalle spalle e sono particolarmente adatti in caso siano molto aperte.

Costumi a tutto colore: rosa

Se avete poco seno e baricentro basso, l’ideale è un costume intero scollato a V e molto sgambato, in modo da allungare otticamente le gambe e dare profondità al seno.

Costumi a tutto colore: rosso

Se siete super sportive e amate muovervi anche in spiaggia, l’ideale è quello di scegliere un top che vi aiuti a contenere il seno per evitare eventuali sobbalzi. Per quanto riguarda lo slip, optate per un taglio che accompagni i movimenti.