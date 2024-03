Fonte: 123RF Hair care innovativo con ESLA

Uno sguardo verso il futuro, con un occhio puntato verso la sostenibilità ma con prodotti di lusso: ESLA torna a Cosmoprof 24 con gli ideali principali di un brand professionale che diventa sempre più accattivante, certamente rivolto ai consumatori più esigenti e che ricercano un prodotto curato nei minimi dettagli. Le elevate prestazioni si uniscono così a un’immagine forte e riconoscibile sul mercato dell’hair luxury, sempre più in crescita a livello globale.

Dopo aver presentato una linea di 22 prodotti per la cura della cute e del capello, il marchio di HSA che punta tutto sull’eleganza all’italiana del colore blu conquista Cosmoprof 24 con una linea ideata per l’utilizzo professionale e domestico e dalle proprietà nutritive incredibili. I prodotti sono specifici e studiati per tutte le tipologie di capello, che sia sottile, normale o grosso.

Il futuro dell’hair care secondo ESLA

Il know-how professionale di ESLA si sviluppa negli anni e fonda le sue radici in uno studio attento di prodotti altamente scientifici e performanti per il mondo della cura del capello professionale, senza dimenticare un approccio sostenibile ed etico in termini di formulazione. È inoltre tra i primi marchi ad aver brevettato un sistema plexx, realizzato con un mix di ingredienti tecnologici e naturali che permette di proteggere il capello dai continui trattamenti chimici e meccanici che finalmente si completa con un sistema di cosmetici per il trattamento domestico di cuoio capelluto e capelli con formule mirate.

Il metodo è quasi medicale ma mette al centro una sensorialità elevata che è ottenuta grazie alla texture piacevole e alle fragranze avvolgenti che ricordano la profumeria di nicchia. Le linee di prodotto sono anche belle da vedere e da toccare: il marchio integra infatti i valori della sostenibilità a quelli della creatività e della cura dei dettagli. Il design, tutto in blu, è rigoroso ma contemporaneo. In due parole: è riconoscibile.

La bellezza dei capelli etica e sostenibile

La scelta dei prodotti avviene secondo un approccio di formulazione consapevole. Tutti gli ingredienti attivi sono sempre inseriti in percentuali elevate e testati per la loro efficacia. L’ispirazione è quella che deriva dalla farmaceutica e dalla biotecnologia con un’attenzione particolare verso la sostenibilità dei metodi di produzione. Le varie componenti sono scelte in base alle caratteristiche di impatto ambientale e sociale, naturalità e biodegradabilità.

L’obiettivo principale di ESLA è quello di garantire la cura e la protezione dei capelli, esposti quotidianamente agli agenti esterni oltre che ai trattamenti chimici e meccanici. Grazie al brevetto Plexx, infatti, l’intera chioma è protetta durante la colorazione e la decolorazione, mentre gli ingredienti attivi di ultima generazione per la cura del cuoio capelluto garantiscono la massima efficacia.

Un sistema integrato per la salute del cuoio capelluto e del capello

Tutti i prodotti delle 8 linee sono studiati per recuperare il benessere del capello e dargli nuovo vigore grazie a formulazioni di origine medicale unite a ingredienti naturali sostenibili ed efficaci, che si uniscono a texture vellutate e profumazioni avvolgenti. Le formule si ispirano al concetto dei prodotti hairceutical, con benefici mirati che intervengono sulle condizioni del capello.

I laboratori di ricerca ESLA, poi, studiano i protocolli con grande attenzione, al fine di garantire un livello di qualità professionale con prodotti dedicati al mondo dei parrucchieri. Il benessere di tutti i tipi di capelli viene quindi unito alla conoscenza delle moderne tendenze nel campo del colore permanente e semipermanente, della decolorazione e dello styling, per risultati sicuri anche a casa.