Bellezza, estetica, ma anche grande attenzione alla cura del capello: Nouvelle – marchio professionale diffuso in oltre 80 paesi del mondo – torna a Cosmoprof con una nuova linea di prodotti pensata per i parrucchieri e per le consumatrici più esigenti che amano la ricerca dei dettagli unita alla semplicità di utilizzo. HSA si presenta all’edizione 2024 dell’evento con una ricca offerta di innovazioni e lanci, sia nella divisione private label che in quella dedicata ai brand di proprietà.

Routine personalizzata tra luminosità e idratazione con Every You

Dall’azione sinergica di olii preziosi e altamente performanti come l’olio di Jojoba, Monoi e Argan, uniti a una potente miscela di proteine del grano e amminoacidi, nascono 8 prodotti ideali per i lavaggi frequenti e adatti a tutte le tipologie di capello, dal più sottile a quello più grosso. Every You di Nouvelle è una linea di prodotti studiata per le diverse esigenze di consumatrice e consumatori internazionali che ricerchino una routine personalizzata e rivolta a ogni tipo di chioma.

I prodotti si prendono cura della cute con un’azione delicata, apportando una profonda idratazione e detersione non aggressive, senza alterare l’equilibrio dell’epidermide donando ai capelli la lucentezza che tutte desideriamo. Every you, come suggerisce il nome scelto per questa linea, è il sistema idratante completo per uso frequente e che è stato concepito per essere altamente inclusivo. In questo modo, ogni consumatrice può esprimere la propria unicità grazie a prodotti specifici ma anche trasversali.

La cura giusta per ricci unici

I laboratori Nouvelle hanno ideato una linea ampia e specifica, composta da 7 prodotti, per il trattamento e la cura dei capelli ricci naturalmente tendenti al crespo, secchi e difficili da domare. Si tratta di cosmetici vegani realizzati con una texture fruttata e avvolgente, piacevole al tatto e facile da stendere. Come le altre linee, anche Curl me up è pensata per tutte le tipologie di capello, dal mosso al riccio, esaltando e definendo la forma come promette la linea ideata per questa tipologia di capello.

Gli obiettivi di Nouvelle

È il brand che si prefigge l’obiettivo di ispirare i parrucchieri di tutto il mondo proponendo prodotti di qualità, realizzati con tecnologie cosmetiche innovative e un’immagine accattivante per distinguersi da tutti gli altri. Distribuito in 80 paesi, si basa sulla cultura del design, della moda e della ricerca cosmetica avanzata oltre che su una forte attitudine verso il mondo dell’arte.

La proposta si compone di più di 15 linee di colorazione, di styling e trattamenti che permettono un viaggio unico sia in salone che comodamente a casa. I prodotti sono tutti vegan friendly e sostenibili, pensati per le clienti più giovani ed esuberanti ma anche a quelle più mature che cercano un prodotto e un trattamento di qualità e, allo stesso tempo, facile da utilizzare.

Il colore è il cuore del brand, capace di unire una forte personalità estetica che guidi i parrucchieri e le consumatrici più esigenti in uno scenario in cui la qualità del prodotto si unisce a un’immagine ricercata. Il modo di comunicare di Nouvelle è infatti legato a una donna non stereotipata, indipendente e capace di scegliere il meglio per sé e per la sua chioma.