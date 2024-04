Cosa sono e come funzionano gli shampi anti age che contrastano l’invecchiamento dei capelli

Proprio come la pelle, anche la chioma invecchia con il passare del tempo: scopri i prodotti giusti per capelli forti e lucenti a ogni età

Fonte: iStock Come scegliere lo shampoo anti age

Sole, inquinamento, aria calda del phon, piastre e ferri roventi, tinture chimiche e decolorazioni sono tutti nemici dei capelli. Tuttavia, a compromettere salute e bellezza dei nostri capelli, ci si mette anche il tempo che passa. Anno dopo anno, l’invecchiamento fisiologico del capello si traduce in una chioma spenta, crespa e sciupata, esattamente come accade per la pelle.

Con il tempo i capelli perdono elasticità, morbidezza e densità, per non parlare del pigmento colorato, che, come tutti sappiamo, a un certo punto della vita inizia a deteriorarsi, lasciando spazio capelli bianchi o argento. Ecco perché da dopo i 35 anni, è consigliabile usare uno shampoo anti age. Ma come funziona?

Shampoo, maschere, sieri, creme e balsami vengono arricchiti di ingredienti dal potere rigenerante, specifici per contrastare i segni del tempo. Alla base di questi ricostituenti per capelli diversamente giovani, troviamo l’acido ialuronico (proprio quello utilizzato contro le rughe) e gli oli vegetali ricchi di preziose vitamine e sostanze rinvigorenti, ma anche una serie di ingredienti anti-caduta che aiutano a mantenere una chioma folta e densa, simbolo di giovinezza. Scegliere prodotti di questo tipo significa prevenire il naturale decadimento della fibra del capello, il quale risulterà setoso, morbido, lucentee molto più luminoso del solito. In altre parole, più giovane. Ecco i nostri preferiti.

I migliori shampoo anti age

Cotril, brand di alta gamma per l’haircare, propone il suo Timeless Shampoo Anti Age come la soluzione ottimale per chi desidera non solo pulire i capelli ma anche combattere i segni del tempo. Arricchito con acido ialuronico, offre un trattamento intensivo per una chioma idratata, rinvigorita e visibilmente più giovane.

Cotril Cotril Timeless Shampoo Anti Age

Federico Fashion Style, nome d’arte per Federico Lauri, è un hairstylist che deve la sua popolarità alla partecipazione a numerosi programmi TV dove si è contraddistinto per il suo stile eclettico e sopra le righe. Il parrucchiere dei vip che tra i saloni di Anzio, Roma, Milano, Napoli e Firenze crea look e chiome pazzesche a tutte le donne, ha dato vita a una linea di prodotti per capelli tra cui troviamo la linea specifica anti invecchiamento. Lo Shampoo anti-age ristrutturante di Federico Fashion Style deterge e nutre in profondità; è indicato per capelli molto danneggiati o che necessitino di extra nutrimento. Molto ricco e riequilibrante, lascia un gradevole profumo, protegge il capello che risulterà luminoso e morbido. Non contiene detergenti aggressivi quindi è adatto davvero a tutti.

Bioscalin, specialista per la cura dei capelli, ha elaborato uno shampoo specifico per donne contro la caduta dei capelli: il Tricoage 50+ Shampoo Rinforzante è indicato nei casi in cui l’assottigliamento dei capelli nelle donne e il diradamento incidono visibilmente sulla qualità dell’intera capigliatura. Deterge delicatamente cute e capelli e ha azione rivitalizzante. Può essere abbinato anche agli integratori orali della stessa linea per combattere l’invecchiamento anche dall’interno.

Bioscalin Bioscalin donna TricoAGE shampoo rinforzante

Nataessence unisce due degli ingredienti naturali più potenti per il benessere dei capelli in una linea specifica pensata per i capelli che stanno invecchiando: l’olio di Argan che apporta morbidezza, forza e lucentezza e la cheratina vegetale che rigenera e protegge il capello in profondità. Perfetto per l’estate grazie alla buonissima fragranza al cocco!

Nataessence Natessance Shampoo Anti Age Argan/cheratina vegetale

