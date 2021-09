Sheet mask: perché usare le maschere viso in tessuto e quali avere

editato in: da

Conosci le maschere in tessuto? Sono un vero must have per chi sogna una pelle idratata e rimpolpata. Comode da usare e da avere sempre con sé, in vacanza o a casa, ma anche per un fine settimana fuori porta, le sheet mask sono veri e propri boost di sostanze utili per migliorare la pelle e renderla sempre più bella. Le star ormai non ne possono fare più a meno e grazie alle grafiche, ai colori e disegni divertenti che le caratterizzano è impossibile farne a meno.

Le hai mai usate? Noi abbiamo provato a stilare la guida definitiva per capire al meglio le sheet mask, vero trend della K-beauty, e il motivo per cui dovresti subito inserirle nella tua beauty routine settimanale.

Cosa sono

Le classiche maschere viso da applicare abbondanti sulla pelle e da lasciare in posa dieci o più minuti esistono fin dai tempi antichi, mentre le maschere in tessuto sono un trend (specialmente su Instagram) degli ultimi anni.

Conosciute come sheet mask, sono delle vere e proprie maschere in foglio, fatte di fibra, cotone, cellulosa o polpa di cocco, con buchi per naso, bocca e occhi.

Come funzionano

Le maschere in tessuto funzionano ne più ne meno come una maschera normale che idrata, illumina e nutre la pelle del viso. Questi fogli, imbibiti di un cocktail di ingredienti e principi attivi, devono essere lasciati per 15 o più minuti sul viso lasciando agire il composto di cui è intrisa la maschera stessa.

Un lasso di tempo in cui rilassarsi e lasciare agire i principi attivi in assoluta tranquillità. Nel caso in cui si voglia aumentare il potere idratante è anche possibile passare un jade roller sopra la maschera per un massaggio rilassante e migliorare la penetrazione del prodotto nel derma.

Una volta passato il tempo basterà quindi massaggiare l’eccesso di prodotto che rimarrà sul viso permettendo alle formule di agire in profondità per poi eliminare il tutto.

Perché preferirle

I motivi per preferire le maschere in tessuto non riguardano solo la comodità, ma perché le sheet mask funzionano come una barriera occlusiva, creando un limite fisico che sigilla la pelle con una miscela di ingredienti ottimi per la tua pelle.

Inoltre, la maschera fisica impedisce l’evaporazione degli ingredienti benefici, massimizzando il trattamento.

Impossibile poi non menzionare la comodità di questi prodotti: sono monouso, impacchettate singolarmente e possono essere portate in ogni dove per una coccola di relax quando e come si vuole. Queste maschere, poi, ti permetteranno di provare le singole formulazioni senza ricorrere al rischio di lasciare una maschera aperta e inutilizzata per i mesi a venire.

Le migliori maschere in tessuto

Abbiamo provato a selezionare le migliori maschere in tessuto per nutrire e dare luminosità alla tua pelle: tantissime referenze e ingredienti che andranno a coccolare la tua pelle in ogni momento da te preferito.

Patchology, FlashMasque Illuminate

Una maschera in tessuto che dona un colorito uniforme e luminoso grazie agli ingredienti che donano un’istantanea di radiosità.

111 Skin, Maschera Viso Bio Cellulose Y Theorem

La pelle stressata necessita di un’azione lenitiva per calmare la cute stessa. In bio-cellulosa riformulata è infusa con ingredienti che idratano e proteggono oltre a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe.

Innisfree, Maschera Di Soia Fermentata In Bio-Cellulosa

5 azioni in 1 sola maschera dall’effetto “seconda pelle”. Pensata per la pelle secca e tesa, grazie all’acido ialuronico che fornisce un’idratazione profonda e duratura. La soia verde fermentata, coltivata e trasformata in tessuto, permette di trasmettere al meglio i principi attivi in ​​modo uniforme alla pelle.

Charlotte Tilbury, Instant Magic Facial Dry Sheet Mask

Una maschera diversa dalle classiche in tessuto perché ha un aspetto asciutto, ma nonostante questo i suoi ingredienti tra cui vitamine, estratti floreali, peptidi e oli, doneranno una pelle idratata, rimpolpata e luminosa.

Astra Skin, Face Mask Nutriente

Un vero e proprio trattamento in formato maschera pensato per nutrire a fondo la pelle e garantendone l’idratazione. Una lozione dall’azione emolliente e rivitalizzante, per una pelle visibilmente più elastica, morbida e naturalmente luminosa.

Sheranee, Plumping Mask

Le pelli più secche e disidratate necessitano di una carica di idratazione, con questa maschera la pelle del viso apparirà subito nutrita, rimpolpata, levigata, ultra-luminosa e ringiovanita. A base di sfere di Acido Ialuronico e Glucomannano, acido Ialuronico a basso peso molecolare, pantenolo, estratto di Malva biologica e olio di Crusca di Riso.

Apivita, Express Beauty Amastic

Conosci la Mastica? Questa è una resina vegetale che ha proprietà idratanti e lenitive oltre che detossinanti. Ed è proprio l’ingrediente principale di questa maschera in tessuto pensata per migliorare elasticità e compattezza della pelle.

Dr. Jart+, Ceramidin Facial Barrier Sheet Mask

Maschera in ceramide che crea una barriera cutanea rinforzata per la pelle secca e danneggiata. Tutto merito dei super Ingredienti quale il complesso 5-Cera (Ceramidi), con funzione idratante, ed Ectoin, pensato per lenire la cute più danneggiate. Un vero trattamento SOS in un foglio di cellulosa biodegradabile al 100% derivato dal bambù.

Sephora Collection, The Peeling Mask

Basteranno solo 3 minuti per ritrovare un effetto “pelle rinnovata” grazie alla maschera in tessuto microfibra. Una formula a base di acidi della frutta di origine naturale assicura un effetto esfoliante super delicato.

Synergy Derm, Hydrogel Mask Collagen

A base di Collagene Idrolizzato dall’azione compattante, superidratante e levigante, ridarà tonicità alle pelli che l’hanno persa a causa di fattori esterni o della lunga esposizione solare.