Una pelle luminosa, distesa, che trasmette benessere: no, non è un sogno e non serve neppure la bacchetta magica per ottenerla, basta infatti la giusta maschera viso detox. Il risultato? Un viso radioso grazie all’effetto purificante e un incarnato più disteso e sano, che dice addio ai pori dilatati e all’effetto lucido.

Non serve neppure spendere troppo: infatti sul mercato si trovano ottime soluzioni anche a meno di dieci euro. L’effetto relax e purificato si ottiene in pochi minuti ed è una coccola per la nostra pelle, che ringrazierà soprattutto dopo periodi in cui è stata sottoposta a particolari stress.

E, inoltre, è un momento speciale che dedichiamo al nostro benessere, un vero e proprio rituale beauty, magari da associare a una musica rilassante e al profumo e all’ambientazione regalata da qualche candela. Ovviamente staccando con il mondo fuori.

Si trovano prodotti monouso e confezioni più grandi, anche il formato è diverso: da quelle da spalmare, alle maschere viso in tessuto.

La regola più importante è quella di scegliere una maschera viso detox che sia adatta al proprio tipo di pelle. Ovviamente senza spendere troppo, ma regalando comunque una coccola all’insegna del benessere e della qualità. Ogni prodotto ha le sue linee guida per essere utilizzato al meglio e per ricavare la maggiore efficacia dalla sua applicazione. È bene ricordare che la pelle del viso deve essere pulita prima di utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, per ottenere una maggiore efficacia.

Le migliori maschere viso detox da usare in maniera continuativa o come alleato beauty in caso di periodi di forte stress, di alimentazione poco attenta o anche solo per una meritata coccola. Confezioni o monouso a meno di 10 euro, da provare subito per avere una pelle sana, luminosa e distesa.

Maschera di fango del Mar Morto

Anti-imperfezioni, con un’azione su punti neri e sui pori del viso: è la maschera di fango del Mar Morto di Topjess. Applicata sul viso in maniera continuativa regala subito un effetto rigenerante e un colorito sano. Inoltre, è perfetta per ogni tipologia di pelle, e il risultato è un aspetto salutare e idratato.

Va utilizzata due – tre volte alla settimana: basta pochissimo prodotto lasciato sul viso pulito per un tempo che varia dai 5 ai 10 minuti, poi si elimina con acqua. L’effetto wow è assicurato e la pelle risulterà più pulita e liscia.

Maschera per una pulizia profonda

Un fantastico alleato per rimuovere le impurità e per idratare la pelle: la maschera per il viso Belei è adatta a chi desidera un prodotto che regali una pulizia profonda e un incarnato luminoso e fresco. Si tratta di un cosmetico vegano, al carbone e senza profumo. La maschera va applicata una – due volte alla settimana, stendendone uno stato sottile e evitando la zona delicata del contorno occhi. Si elimina dopo circa cinque minuti con acqua abbondante. Da usare in maniera continuativa per un risultato efficace.

Skin Detox Maschera purificante all’argilla

Un unico prodotto, due usi diversi: è la Skin Detox Maschera purificante all’argilla di Neutrogena che può essere utilizzata sia come detergente sia come maschera. Adatta a ogni tipologia di pelle, si applica tutti i giorni per pulire e una volta alla settimana come maschera. Ottimo prodotto, molto versatile e grande alleato per combattere le impurità e l’inquinamento. Non secca, ma lascia l’incarnato idratato.

È il prodotto beauty per tutti, soprattutto per coloro che preferiscono avere poche cose, ma con funzioni diverse, per una routine di bellezza più veloce e all’insegna della praticità.

Maschera peel-off detox al carbone attivo

Addio impurità: per ottenere una pelle liscia come la seta e pulita, l’alleato beauty perfetto è la maschera peel-off detox al carbone attivo di Equilibra. Si stende con una spatola su tutto il viso, evitando le zone più delicate come quella del contorno occhi, e si lascia agire per un tempo abbastanza lungo (da un minimo di 15 a un massimo 30 minuti). Successivamente si dovrà rimuovere la pellicola. Questa maschera detox elimina le tossine in profondità e lascia la pelle fresca e idratata.

Maschera viso Giappone in tessuto

In tessuto e per una sola applicazione è, invece, la maschera viso Giappone Fria che ha un effetto purificante e seboequilibrante. Realizzata in tessuto naturale e biodegradabile, tra i tanti ingredienti che contiene si segnalano zenzero e liquirizia. È il perfetto trattamento per concedersi una coccola di bellezza e per regalare alla pelle un aspetto sano, luminoso e per ridurre l’effetto lucido. Dopo averla tenuta in posa per 15 minuti, si deve massaggiare il viso con delicatezza così da far assorbire alla perfezione il prodotto. Si ispira all’arte coreana e alla loro cura nella realizzazione di prodotti di alta qualità e molto utili alla skin care.

Maschera in tessuto anti – imperfezioni

È adatta alla pella grassa e con le imperfezioni la maschera Skin Active di Garnier: in tessuto, si deve tenere sul viso per circa 15 minuti per ottenere una pulizia profonda e per una pelle che appare più opaca, più liscia e con una riduzione dei pori dilatati. Dopo averla tenuta in posa si deve massaggiare il viso per favorire l’assorbimento del prodotto, dopo di che quello in eccesso si rimuove con un dischetto. Un concentrato di bellezza e di benessere per il proprio viso.

Le maschere per il viso detox sono ottimi alleati di bellezza, perfette per regalare alla propria pelle una coccola speciale. Importantissimo seguire le istruzioni del prodotto per ottenere l’effetto desiderato, quindi controllare il procedimento e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze sono gli aspetti principali da tenere in considerazione prima di efettuare un acquisto.

E poi è un ottimo metodo per concedersi del tempo per sé, creando l’ambientazione perfetta per staccare con gli impegni e per regalarsi un po’ di benessere, senza dover spendere cifre troppo esose e non adatte a tutte le tasche.

