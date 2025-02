Chiara Ferragni, di nuovo in copertina. I video in top e con addosso solo una stola

Chiara Ferragni torna in copertina: "Rimane un fenomeno dopo 15 anni". I look sono firmati Manokhi, tra pelle, lingerie e tulle

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata sulla copertina di una rivista di moda dopo lo scandalo che l’ha travolta, riguardante il Pandoro-Gate, e la fine del suo matrimonio con Fedez. Il titolo sulla cover è altamente significativo: “Rimane un fenomeno dopo 15 anni sulla scena della moda”. Niente da obiettare, soprattutto se si guarda al servizio fotografico di cui è protagonista.

Chiara Ferragni riconquista le copertine di moda

Chiara Ferragni è dunque tornata e si è lasciata il momento più buio alle spalle. Elle Romania le ha dedicato la copertina di marzo ma non solo. Per lei infatti la rivista ha parole celebrative, esaltandola innanzitutto come imprenditrice della moda.

Si legge infatti sul magazine: “Chiara è uno dei nomi che ha trasformato la moda nell’ultimo decennio… Il successo non appartiene solo alle grandi case di moda, ma anche a chi disegna e costruisce il proprio marchio, chi sa creare connessioni e avvicinare la moda alle persone. Farsi vedere non basta più. Ciò che conta è l’impatto reale, i contratti firmati, le collaborazioni che trasformano un brand di nicchia a un successo internazionale… La presenza di Chiara Ferragni qui rappresenta anche un’apertura a nuove possibilità per l’industria della moda rumena”.

Dunque, la conferma di quello che la Ferragni è riuscita a costruire negli anni e un probabile nuovo inizio per allargare il proprio giro di affari anche in Romania.

Ma Chiara non è celebrata solo per le sue capacità imprenditoriali, ma anche per la sua bellezza e il modo in cui sa indossare gli abiti che non ha nulla da invidiare alle top model.

La Ferragni è stata immortalata dal fotografo Nicholas Fols, uno dei più quotati del momento, che si è distinto per i suoi ritratti femminili. Mentre i suoi look, firmati Manokhi, sono stati curati dallo stylist Salvatore Pezzella.

Chiara Ferragni, lingerie e pelle: i look di Manokhi

Chiara ha posato per la copertina e il servizio di moda, indossando dei look firmati Manokhi. Sulla cover è stata immortalata con un top nero e dei pantaloni in pelle marrone.

Trasparenze e garze sono altri tratti distintivi dei suoi look, come l’abito etereo, un tulle sulla pelle o i pantaloni in tulle che indossa con solo una stola di pelliccia, mentre un paio di lunghi guanti neri completano la mise.

La Ferragni svela il backstage del set fotografico con un video che ha condiviso sul suo profilo Instagram dove ha mostrato i cambi di look, ma anche i segreti per rendere quelle immagini super sensuali. Il risultato è molto apprezzato, basta leggere i commenti social.

“Il più grande spettacolo dopo il Big Bang…sei tu CHIARA!! ✨🤍”; “Stupenda baby! Riprenditi il mondo 😍”; “Unica la nostra Chiara💘 wow🔥”. E ancora: “La numuno!! Più cercano di affondarla più sale verso l’Olimpo. Tutte l’hanno imitata( le “ influencer”) poi sono state zitte zitte a gioire dei suoi problemi e nessuna ha detto una parola a sostegno ! Grande grande Chiara”. “Sei uno splendore! Bravissimo anche il fotografo!💘💘💘💘💘🔥”; “amore mio ma quanto sei bella 😍 troppo troppo troppo belle tutte le foto ❤️❤️❤️ mi piace vedere che sei “tornata” sotto questo punto di vista ( lavorativo intendo ) !”.