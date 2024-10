Chiara Ferragni dimentica Silvio Campara: ora frequenterebbe Giovanni Tronchetti Provera

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chi si ferma è perduto. E Chiara Ferragni non ha proprio alcuna intenzione di restare immobile. Nonostante le batoste lavorative e le delusioni amorose, l’imprenditrice digitale ha voglia di vivere questa vita appieno, di godere di ogni attimo di felicità e di affrontare con coraggio nuove e stimolanti avventure. Così, dopo la discussa separazione da Fedez e la storia d’amore segreta con Silvio Campara, la 37enne starebbe ora vivendo dei momenti indimenticabili con un altro uomo: Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è Giovanni Tronchetti Provera?

Ci sarebbe del tenero tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Il condizionale è d’obbligo perché al momento i diretti interessati non hanno confermato. Ma neppure smentito. A riportare l’indiscrezione il giornalista Gabriele Parpiglia, molto vicino agli ambenti frequentati dall’ex moglie di Fedez tanto che è stato il primo a riportare la notizia della relazione con Silvio Campara. E pare che proprio quest’ultimo sia coinvolto, suo malgrado, nel nuovo presunto affaire sentimentale della Ferry.

“La Ferragni e il figlio di Tronchetti Provera si conoscono perché i figli vanno a scuola insieme. Lui ne ha tre avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen, la Ferragni due con Fedez. Ma quand’è che tra i due scatta qualcosa? – ha spifferato Parpiglia su Instagram – Succede quando Campara decide di fare un passo indietro e non partire con la Ferragni in vacanza, in Perù. Lei non lo accetta, vola in Corsica, in Sardegna e a Ibiza e chi incontra? Proprio Provera, che inizia a dialogare con Chiara come prezioso consigliere”.

Dunque, una semplice conoscenza che sarebbe improvvisamente diventata amicizia. E, complice un dialogo intenso e profondo, molto di più. “Da quel momento il dialogo tra i due si intensifica. Campara è già lontano (ma non è tornato con la sua ex compagna), Chiara e Giovanni invece sono sempre più vicini. – ha aggiunto Parpiglia – Fino a quando, dopo lunghe verifiche, arriva la conferma da parte della Milano bene. ‘I due si frequentano’. La Milano bene che è un po’ come Roma per il caso Totti-Blasi. Difficilmente sbaglia. Quasi mai. Mai. Anche dinanzi a eventuali smentite fake… E proprio come nelle serie turche siamo sicuri che questa storia avrà nuove e ancora lunghe pagine da scrivere”.

Ma questo non è l’ultimo gossip recente sulla vita privata di Chiara Ferragni. Fabrizio Corona ha snocciolato altri presunti dettagli sulla fine del suo matrmonio con Fedez. Pare che il rapper abbia più volte tradito l’ex moglie e da cinque anni sia innamorato di un’altra donna però impegnata. Non solo: a detta dell’ex re dei paparazzi i Ferragnez avrebbero provato a cercare un accordo per il bene dei figli Leone e Vittoria ma il carattere fumantino di Federico Lucia avrebbe rovinato tutto.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera e chi è l’ex moglie

Classe 1983 (dunque più grande di Chiara Ferragni di cinque anni), Giovanni Tronchetti Provera è il secondogenito di Marco Tronchetti Provera e dell’ex moglie, Cecilia Pirelli, figlia di Leopoldo Pirelli, allora patron dell’omonimo gruppo industriale. La coppia ha altre due figlie: Giada e Ilaria. Marco Tronchetti Provera è un imprenditore italiano, noto principalmente per essere stato il presidente e amministratore delegato del gruppo Pirelli, una delle principali società al mondo nel settore dei pneumatici. Alle cronache rosa è noto per il suo matrimonio con la showgirl Afef, durato dal 2001 al 2018.

Giovanni ha deciso di seguire le orme paterne: dopo aver studiato Business a Londra, ha iniziato a lavorare nel gruppo Pirelli nel 2009. Nel 2019 è stato nominato Senior Vice President Prestige and Motorsport e, a partire da aprile 2021, anche Senior Vice President Sustainability and Future Mobility. Ha ricoperto la carica di Consigliere di Pirelli da agosto 2017 a luglio 2023. Nell’estate 2023 è stato nominato Executive Vice President Prestige and Motorsport e Sustainability and Future Mobility e successivamente Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport.

Ad oggi ricopre la carica di Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., di Amministratore Delegato in Camfin S.p.A., di Amministratore Delegato in Camfin Alternative Assets S.r.l., di Amministratore Delegato in Longmarch Holding S.r.l. e di Consigliere in Fondazione Silvio Tronchetti Provera. É, inoltre, componente del Consiglio di Presidenza di Assolombarda e consigliere dell’Istituto Europeo Oncologico.

Giovanni Tronchetti Provera è stato sposato a lungo con Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche, che l’ha reso padre di tre bambini. I due erano convolati a nozze nel 2016, quando lei era già in attesa del primo figlio. La cerimonia è stata celebrata su una spiaggia in Messico, sotto un arco di bambù, con tutti gli ospiti vestiti di bianco. Anche la Moellhausen è attiva nel campo dell’imprenditoria.