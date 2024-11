Nel corso dell’ultimo anno, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di separare le loro strade. I due, infatti, dopo la bufera dello scandalo Pandoro, scoppiato a fine 2023, hanno annunciato la decisione di separarsi nei primi mesi del nuovo anno. Da allora i rapporti tra i due ex coniugi sembrano piuttosto tesi, anche se i due sembrano essere riusciti ad accordarsi sulle clausole di separazione in modo consensuale.

Da quando ha deciso di allontanarsi dall’ex moglie, Fedez è stato avvistato con diverse ragazze, ma nessuna sembra avergli rubato davvero il cuore o, almeno, il rapper non ha ancora deciso di ufficializzare alcuna nuova relazione amorosa. Al contrario, Chiara Ferragni sembra innamoratissima del suo nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, con cui ha, recentemente, trascorso un weekend romantico a Roma.

Fedez non si è risparmiato una frecciata nei confronti del nuovo fidanzato dell’ex moglie, lanciata attraverso un’Instagram story e, di recente, ha risposto a una domanda, che alludeva proprio a lui, in modo piuttosto ironico.

Fedez, la risposta su Giovanni Tronchetti Provera

Fedez e Chiara Ferragni, a quasi un anno dall’esplosione dello scandalo Pandoro sembrano aver ricostruito le loro vite in modo separato. I due condividono la custodia dei figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, anche se, secondo l’accordo di separazione, i due bambini passerebbero maggior parte del loro tempo con la madre.

Dopo quanto accaduto, Chiara Ferragni è riuscita anche ad andare avanti a livello sentimentale. Nel corso dell’estate, infatti, si è parlato, spesso, di un suo possibile coinvolgimento amoroso con l’imprenditore Silvio Campara, mentre, nell’ultimo mese, l’influencer è sembrata innamoratissima di Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli. I due sono stati avvistati in diverse occasioni, sempre vicini e affiatati, anche con i rispettivi figli.

Fedez, qualche giorno fa, sembrava aver lanciato già un attacco alla scelta amorosa dell’ex moglie, condividendo delle strofe specifiche di una canzone nelle sue Instagram stories: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”.

Adesso il rapper è tornato sull’argomento, rispondendo a una domanda di Giuseppe Cruciani, che alludeva proprio al nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: “Mentre venivi qui, sei passato accanto ad un building con una scritta enorme sopra che dice Pirelli, cosa hai provato? “. Il musicista ha risposto al quesito del giornalista con molta ironia: “Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un cadeaux”.

Fedez, le risposte sul caso Ultras

Negli ultimi mesi, a parte la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è stato coinvolto in un’altra faccenda, piuttosto scottante. Secondo alcune indiscrezioni, il rapper sarebbe stato coinvolto in una rissa, che vedeva in prima linea alcuni suoi amici, Ultras del Milan. Fedez, ospite del podcast La Zanzara, ha deciso di dire la sua a riguardo: “Era un mio amico e non tradisco le mie amicizie. Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, io frequento chi… Voglio. Poi se qualcuno vuole venirmi a farmi la morale è un discorso di moralismo che non mi compete e non m’interessa”.