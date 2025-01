Fedez a Sanremo 2025, il “giallo” sul duetto è già un caso: cosa sappiamo

Fonte: IPA Fedez

Fedez a Sanremo 2025 è forse pronto a stupire? O va incontro a una débâcle, come hanno ipotizzato alcuni? Il nome di Federico Lucia è sempre stato al centro della scena negli ultimi anni, tra cronaca rosa e non: dopo la separazione da Chiara Ferragni, è il momento di far ripartire la sua carriera artistica. E quale palco migliore se non quello dell’Ariston, dove lo attende Marco Masini per la serata delle cover in un duetto che è già un “giallo”? Ecco tutto quello che sappiamo, almeno per ora.

Fedez a Sanremo 2025, il giallo sul duetto con Marco Masini

Dubbi? Tanti. Hype? Alle stelle. Perché se è vero che a Sanremo si fa musica, c’è anche (tanto) spettacolo di cui tenere conto. E in questo aspetto Fedez, al secolo Federico Lucia, è sempre stato un maestro. Prima l’indiscrezione, lanciata da Gabriele Parpiglia, sulla possibilità del duetto con Marco Masini. Poi la conferma, arrivata dallo stesso Masini. L’unica condizione? Doveva convincerlo l’adattamento proposto da Fedez. E così è stato: Carlo Conti ha confermato i duetti al Tg1 del 26 gennaio, annuncio praticamente bruciato.

La scelta del brano non appare casuale, ma potrebbe accadere potenzialmente di tutto: Bella Stron#a è tra le canzoni più famose di Masini, un successo che ha sempre difeso. Una delle domande principali è: a chi verrà dedicato il brano? Ammesso che sia prevista una dedica a una persona, considerando che molti parlano della depressione. Le barre inedite all’interno del testo potrebbero dunque riferirsi a quanto ha affrontato? Senza dimenticare la data della serata delle cover, che eccezionalmente nel 2025 cade per il Giorno di San Valentino. Sarebbe probabilmente epico il riferimento a Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, proprio lì dove si è incrinata la coppia.

La vita di Fedez dopo Chiara Ferragni

Sembra un po’ una provocazione, anche per l’hype che ne è inevitabilmente conseguito. Ma Fedez si merita di poter tornare su quel palco senza fantasmi, perché il rumore delle catene è sempre assordante. La conferma è arrivata direttamente da Masini, il 19 gennaio, a Piacenza. Ma non aveva dato per certo il duetto, dal momento in cui non aveva ancora sentito la proposta, con le barre modificate.

Fedez torna dunque a Sanremo, che inizia dall’11 febbraio. La sua è una nuova quotidianità rispetto a quella di qualche anno fa, ancora al fianco di Chiara Ferragni. Porta il brano Battiti, che “è intimo, una dicotomia tra un brano d’amore e la depressione, in cui la figura femminile incarna la depressione. Un brano sulla depressione, costruito come fosse una canzone d’amore”.

Ma, oltre Sanremo, come sempre la vita del rapper è destinata a essere sotto le luci dei riflettori. Nell’ultima puntata di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sulla donna che Fedez avrebbe sempre amato. Un periodo dunque importante per il rapper, ma anche in qualche modo costantemente “bombardato” dalle indiscrezioni e dalla cronaca rosa. Ciò che è certo è che tutti, ma proprio tutti, aspettano di rivederlo sul palco.