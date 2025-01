La notizia circolava da tempo, ma dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 del 26 gennaio è diventato ufficiale. Per la serata dei duetti del 14 febbraio, Fedez ha deciso di portare sul palco un brano anni ’90 in coppia con il suo autore e interprete. Si tratta di Bella Stronza di Marco Masini, pezzo del 1995 scritto dal cantautore toscano e da Giancarlo Bigazzi, e apripista dell’album cult Il Cielo della Vergine. Ma sarà una dedica per Chiara Ferragni? A placare la sete di curiosità ci ha pensato il conduttore e direttore artistico, che ha rivelato tutto quello che sa in merito all’esibizione.

Fedez a Sanremo 2025, Bella stronza è per Chiara Ferragni? Parla Conti

Carlo Conti risponde senza mezzi termini alla domanda di Nunzia De Girolamo, che l’ha ospitato in Maschio Selvaggio. Bella stronza è una dedica per l’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni? “Questo non lo so e non mi interessa. Marco Masini ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d’accordo sul brano Bella stronza e su come farlo”, ha spiegato il direttore artistico, che ha finalmente reso ufficiale quella che fino a poche ore fa era rimasta una mera indiscrezione.

Di certo, ci attendono una serie di modifiche al testo. Il brano non potrà essere portato col testo originale sul palco del Festival di Sanremo, visti i versi troppo delicati che hanno comunque contribuito al successo, ma sembra che i due artisti siano già al lavoro per portare in diretta una nuova versione della canzone di Marco Masini. Tempo fa, era stato lui stesso a parlare dei contenuti dei suoi brani, criticati a lungo proprio per la durezza che esprimevano nei testi: “Bella stronza, come Vaffanculo, non li considero sbagli. Ogni canzone è figlia del suo tempo ed è inutile tirar fuori certe polemiche dopo anni. Allora cosa facciamo? Critichiamo Totò per Malafemmena? Togliamo il premio a Cocciante per Bella senz’anima? Io non credo ci sia da sconvolgersi più di tanto per brani che tutto il pubblico per anni ha cantato… Comunque, in generale, direi che ho vissuto momenti peggiori”, aveva detto.

Il commento di Marco Masini

Prima di accettare la proposta di Fedez e tornare al Teatro Ariston, che l’ha visto protagonista più volte e trionfare nel 2004 con L’uomo volante, ci ha però pensato bene. Probabilmente non voleva essere trascinato all’interno dell’ennesima polemica che riguarda i Ferragnez, ma alla fine pare essersi convinto. Prima di prendere una decisione, però, pare che abbia voluto sapere prima in quale versione s’intendesse interpretare il brano, dato che tiene molto al suo repertorio. Ma, sistemati tutti i dettagli, l’accordo è finalmente arrivato.

Sugli altri brani scelti per la serata dei duetti, Carlo Conti invece ha commentato: “Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest’anno è fuori gara. La serata cover sarà un festa della musica, tanto è vero che alcuni degli artisti in gara hanno deciso di fare il duetto insieme”.