Chi è Mita Medici, il grande amore di Franco Califano

Fonte: Getty Images Mita Medici, tra amori e mondo della tv

Mita Medici, il volto di una generazione ribelle, non ha mai seguito la strada tracciata dagli altri. Nata Patrizia Vistarini, il destino l’ha presto portata sotto i riflettori grazie a un mix di talento e carisma che pochi avrebbero potuto ignorare. A soli 16 anni, vince il titolo di Miss Teenager Italia al mitico Piper Club di Roma. Da lì, inizia un’avventura che la consacra icona del cinema italiano degli anni ’60 e ’70.

Mita Medici, la carriera da attrice e da presentatrice

Con la sua bellezza disarmante e una personalità affascinante, si guadagna un posto d’onore nelle pellicole dell’epoca, da Non stuzzicate la zanzara a Colpo di sole. Ma è in televisione che Mita trova il suo regno, tra conduzioni memorabili come quella al Cantagiro e il successo travolgente di Canzonissima, dove affianca Pippo Baudo. Sul piccolo schermo diventa anche la “ragazza del Piper”, e non è un caso che la band Le Orme le dedichi persino una canzone: “Mita, Mita”.

Dietro a quella figura così luminosa, però, c’è anche una donna dall’animo profondo, legata a una famiglia di artisti. Figlia dell’attore Franco Silva, sorella della scrittrice Carla Vistarini, Mita ha sempre cercato il suo posto, lontano dai riflettori. E quando l’amore bussa alla sua porta, ha il volto di Franco Califano.

Con Califano, un amore fatto di note e gelosia

Quando Mita Medici incontra Franco Califano, è giovanissima, appena 19 anni. Il Califfo, dieci anni più grande, è già una leggenda. Si conoscono grazie all’amico comune Gianni Minà in una casa discografica a Milano. E se per molti Franco era il latin lover per eccellenza, per Mita era molto di più. “Quando lo vidi, con quel sorriso… è stato un colpo di fulmine“, ricorda. Lui la corteggiava come si fa nei film: fiori, cioccolato, e la cosa più importante di tutte, l’ascoltava. In un mondo pieno di consigli non richiesti, Califano sapeva semplicemente esserci.

Eppure, come ogni grande storia d’amore, anche la loro ha il suo momento di rottura. Mita racconta di una gelosia improvvisa, di una bugia che non aveva motivo di esistere. “Mi disse che era fuori Roma. Ma noi donne siamo delle streghette… mi venne l’impulso di entrare in un ristorante che frequentavamo. E lì lo vidi, a pranzo con un’altra ragazza.” La fine fu inevitabile, ma il legame tra loro rimase, anche se a distanza.

L’eredità di Mita, la vita privata e cosa fa oggi

Oggi Mita Medici è più di una semplice ex di Franco Califano o Adriano Panatta – altro amore turbolento, finito con un tradimento. È una donna che ha attraversato i decenni rimanendo fedele a sé stessa, senza mai rinnegare i momenti che l’hanno definita. Il cinema, la televisione, gli amori travolgenti e il suo spirito libero la rendono una figura unica.

Oggi, Mita Medici continua ad essere una figura presente nel mondo dello spettacolo, anche se con un profilo più discreto rispetto al passato. Oltre alla sua celebre carriera nel cinema e nella televisione, è rimasta attiva nel teatro, portando in scena opere di Shakespeare, Goethe e Molière. Più di recente, ha partecipato a serie Tv come Un posto al sole e Centovetrine, senza dimenticare la sua presenza in Un ciclone in famiglia. Inoltre, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento come accademica d’onore presso l’Accademia Albertina di Belle Arti, dimostrando il suo continuo legame con il mondo artistico.

Dal punto di vista privato, Mita ha mantenuto una vita riservata. Non si è mai sposata e non ha avuto figli, preferendo vivere relazioni intense, ma indipendenti. Dopo le storie d’amore con Franco Califano e Adriano Panatta, non ha mai smesso di essere un’icona di libertà e autenticità, anche condividendo momenti della sua quotidianità sui social, dove è attiva e seguita dai fan più affezionati.