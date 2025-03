Mita Medici a La Volta Buona, l’amore per Califano e il tradimento di Panatta con Loredana Bertè

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Mita Medici torna sotto i riflettori con un racconto sincero e senza filtri. Ospite nel salotto di La Volta Buona, l’attrice e cantante ha ripercorso i suoi amori più importanti, svelando i retroscena della sua storia con Franco Califano, il dolore per il tradimento di Adriano Panatta e il ruolo inaspettato di Loredana Bertè. Una vita vissuta tra set cinematografici, successi musicali e amori che hanno segnato un’epoca.

Il colpo di fulmine con Franco Califano

Il primo grande amore di Mita Medici ha il volto e la voce roca di Franco Califano. L’incontro avviene a Milano, grazie a Gianni Minà, e per la giovane Mita è un colpo di fulmine istantaneo: “Quando lo vidi, con quel sorriso… è stato un colpo di fulmine”, ha raccontato con emozione.

All’epoca lei ha solo 19 anni, lui ne ha dieci in più e un fascino che conquista. La loro relazione sfida le convenzioni del tempo: vanno subito a convivere senza essere sposati, una scelta coraggiosa per gli anni ’70. “La nostra casa senza matrimonio era un peccato mortale per quei tempi”, ha ricordato. Ma il loro amore non resiste alle bugie.

L’attrice scopre per caso il tradimento di Califano. “Mi disse che era fuori Roma, ma noi donne siamo delle streghette…”, ha confidato. Un’intuizione la porta in un ristorante che frequentavano spesso e lì lo trova, seduto a pranzo con altre due ragazze. Nessun confronto, nessuna scenata: Mita prende le sue cose e se ne va. Un addio netto, senza possibilità di ritorno.

Il tradimento di Panatta con Loredana Bertè

Se con Califano la fine è arrivata per una bugia, con Adriano Panatta l’amore si è sgretolato per un vero e proprio tradimento. Un colpo basso, ancora più doloroso, perché la terza persona coinvolta era un’amica: Loredana Bertè.

L’attrice ha raccontato con amarezza: “Un altro amore finito per il suo tradimento: stavolta con Loredana Bertè, che gli avevo presentato io…”. Un’uscita a cena, una sera dopo il teatro, e tutto cambia. Panatta perde la testa per la cantante e non esita a voltare pagina.

Anni dopo, lo stesso Panatta ha confessato il rimorso: “Me ne vergogno ancora. Stavamo insieme da un po’, eravamo giovani. Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana. Io quella sera ho perso la testa. Sono stato proprio un mascalzone”.

Un tradimento che Mita ha vissuto con dolore, ma che col tempo ha saputo trasformare in una lezione di vita. Nonostante tutto, ha sempre mantenuto un rapporto di affetto con Loredana Bertè, dimostrando una forza e un’eleganza rare.

Mita Medici, icona senza tempo

A La Volta Buona, Mita Medici non ha parlato solo di amori e delusioni, ma anche della sua straordinaria carriera. Attrice, cantante, icona ribelle degli anni ’70, è stata la “Ragazza del Piper”, musa di intere generazioni e volto indimenticabile del piccolo schermo.

Elegante come sempre, è apparsa in studio con un look raffinato e sofisticato, incarnando ancora oggi quell’aura di fascino e carisma che l’ha sempre contraddistinta. Il racconto della sua vita è stato un viaggio tra emozioni, passioni e ricordi che hanno segnato non solo la sua storia personale, ma anche quella della cultura pop italiana.

Un’anima libera, indipendente, che non ha mai voluto legarsi alle convenzioni. Nessun matrimonio, nessun figlio, ma tanti capitoli intensi di vita vissuta fino in fondo. E in fondo, non è forse questa la vera libertà?