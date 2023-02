Fedez su Instagram: “Inchiesta per sapere se sono omosessuale”. E la Ferragni sparisce

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Dopo giorni di silenzio, Fedez è tornato su Instagram per scagliarsi contro la trasmissione Fuori dal coro. Il rapper infatti ha pubblicato alcune storie dove ha mostrato un estratto di una conversazione telefonica avuta con una giornalista del programma, che starebbe indagando sulla sua presunta omosessualità. Il rapper si è lasciato andare a un pesante sfogo sui social, mentre della moglie Chiara Ferragni non c’è alcuna traccia.

Fedez rompe il silenzio social: la sua furia su Instagram

Fedez è tornato su Instagram dopo un silenzio social alquanto sospetto, che non ha fatto altro che alimentare le voci di crisi con Chiara Ferragni. Dopo una storia fugace e scomparsa dopo pochi minuti – con su scritto “Tu sei la mia calamita. Io la tua calamità”, dal testo di Favorisca i sentimenti – il rapper è tornato a far polemica.

Il rapper ha infatti pubblicato delle storie dove si è scagliato contro la trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, che starebbe conducendo un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità: “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi”.

Senza troppi giri di parole il rapper ha riservato parole durissime contro il programma: “Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me, per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?”, ha tuonato Fedez, riferendosi alla performance andata in scena a Sanremo sulla Costa Smeralda, in cui ha strappato una foto del viceministro Bignami in uniforme nazista.

Ovviamente non si è fatta attendere la replica della trasmissione, che con un post su Instagram ha risposto all’artista: “Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Fedez ha a sua volta reagito con una risata, facendo riascoltare ai follower il passaggio della telefonata con la giornalista che citava la trasmissione.

Chiara Ferragni, la crisi con Fedez è una montatura?

Nel frattempo di Chiara Ferragni neanche l’ombra: l’imprenditrice digitale, sebbene sia parecchio attiva sul suo profilo Instagram, non è apparsa tra le storie del marito, così come Fedez è sparito dal profilo dell’influencer dalla fine del Festival di Sanremo e dopo il bacio chiacchieratissimo con Rosa Chemical.

Tutti parlano di una profonda crisi tra i due – che starebbero affrontando con la terapia di coppia – ma c’è chi invece è convinto che si tratti di una montatura. Qualcuno ha infatti avvistato Chiara e Fedez di fronte all’ingresso di Villa Crespi, il ristorante del noto chef Antonino Cannavacciuolo. A testimoniarlo un video che sta circolando su TikTok, dove si vede il cuoco stellato che li accoglie sorridente: la tempesta è già passata o si è trattato fin dal principio di una farsa?