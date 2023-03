“Chiara Ferragni pronta al divorzio”: le rivelazioni di Fabrizio Corona

Non si placano le supposizioni su come stanno davvero le cose tra Chiara Ferragni e Fedez. Dalla serata finale di Sanremo è passato quasi un mese, ma i due non si sono più mostrati sui social insieme. A parte l’eccezione di una foto, una storia che immortalava le loro mani unite.

E se lui diserta gli appuntamenti ufficiali, come la conferenza stampa della terza stagione di Lol, chi ride è fuori, lei invece ha pubblicato uno scatto in cui l’assenza del marito ha fatto scalpore. A questo si aggiungono le rivelazioni di Fabrizio Corona secondo le quali Chiara Ferragni sarebbe pronta al divorzio.

Chiara Ferragni pronta al divorzio da Fedez? Le rivelazioni di Fabrizio Corona

La coppia d’oro italiana è in crisi? Ormai del fatto che ci sia qualcosa che non va tra Chiara Ferragni e Fedez si parla da tempo, dalla serata finale di Sanremo 2023 quando il rapper è stato baciato da Rosa Chemical durante la sua esibizione.

Di supposizioni sul perché una delle coppie più social non si sia più fatta vedere insieme (con una piccola eccezione) ne sono state fatte parecchie. E ora, a gettare la proverbiale benzina sul fuoco, è arrivato anche Fabrizio Corona che, nel suo canale Telegram, ha riportato alcune rivelazioni.

“Fedez sta male psicologicamente”, ha scritto Corona ricordando che il rapper non si è presentato alla presentazione della terza stagione di Lol, chi ride è fuori in programma su Prime Video a partire dal 9 marzo.

“Dopo la bufera post Sanremo – si legge nel messaggio sul canale Telegram – le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Poi Fabrizio Corona ha aggiunto: “Oggi (riferendosi alla giornata del 2 marzo) Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione”.

Una situazione tra Chiara e Fedez a cui si aggiunge anche la sfera lavorativa: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto – ha scritto per poi concludere -. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.

Fonte: IPA

Chiara Ferragni e Fedez, quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Quando si parla di Chiara Ferragni e Fedez ci si muove sul terreno scivoloso delle ipotesi, perché di dichiarazioni ufficiali non ne sono arrivate. Certo è che alcuni “indizi” hanno fatto parecchio rumore. Infatti, dopo la foto di loro due per mano, che sembrava aver messo un punto alle supposizioni di crisi, queste in realtà sono tornate.

Fermo restando il fatto che Fedez ha suscitato la preoccupazione dei fan durante la presentazione del suo nuovo podcast in cui balbettava, ci sono stati altri due eventi che hanno nuovamente alimentato le supposizioni. Il primo è stato l’assenza del rapper alla presentazione della terza stagione di Lol, chi ride è fuori. Il secondo è una foto pubblicata da Chiara Ferragni nelle storie Instagram in cui si vedono i figli della coppia e la scritta “La mia vita in una foto”. E questo è il classico caso in cui si nota di più un’assenza di una presenza, nello scatto – infatti – di Fedez nemmeno l’ombra.

Fedez replica alle indiscrezioni: le sue parole su Instagram

Mentre sul web le indiscrezioni di Fabrizio Corona hanno fatto scalpore, è arrivata la replica di Fedez, che ha voluto sottolineare come non sia in discussione il suo amore con Chiara. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto», ha scritto il rapper in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.