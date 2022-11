Lol 3: chi sono i nuovi comici. Torna una leggenda

Fonte: IPA Marina Massironi

Le prime due stagioni ci hanno tenuto compagnia in un momento storico complicato, ci hanno fatto ridere e regalato momenti di leggerezza inaspettati. Lol: Chi ride è fuori tornerà su Amazon Prime Video con la terza stagione, con un cast pronto a farvi sbellicare. E tra i protagonisti dello show ci sarà una leggenda della comicità italiana: stiamo parlando di Marina Massironi.

Lol 3: Chi ride è fuori, il cast completo

I fan dello show non vedevano l’ora di scoprire i nuovi protagonisti di Lol: Chi ride è fuori, e adesso sono stati accontentati. È stato infatti svelato il cast di questa terza stagione, in arrivo nei prossimi mesi su Amazon Prime Video. E lo show è pronto a ripartire con alcuni dei nomi più famosi (e social) della comicità italiana.

I nomi dei “serissimi” partecipanti che si sfideranno a colpi di scherzi sono stati finalmente rivelati. Si tratta di Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e una delle leggende della commedia del nostro paese, Marina Massironi. L’attrice, nota per la lunga collaborazione artistica avuta con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, ha alle spalle una lunga carriera artistica, tra teatro, piccolo e grande schermo, senza dimenticare l’attività di doppiatrice.

Torneranno poi, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez e l’ex concorrente Frank Matano, che già era co-conduttore della seconda stagione. La formula (vincente) del programma è sempre la stessa: i concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Alla prima risata di uno dei partecipanti dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Non mancheranno come sempre prove esilaranti e imprevisti tutti da ridere, che metteranno ancora più pepe alla competizione.

Dopo Ciro Priello e Maccio Capatonda, bisognerà scoprire chi si aggiudicherà il premio finale di 100.000 euro, cifra che sarà poi devoluta a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

Lol 3: Chi ride è fuori, quando andrà in onda

Per la terza stagione di Lol: Chi ride è fuori bisognerà attendere: gli episodi infatti saranno rilasciati sulla piattaforma di Amazon Prime Video solo nel 2023.

In attesa delle nuove puntate, la famosa piattaforma streaming ha preparato una sorpresa per il suo pubblico e per gli appassionati allo show. È in programma infatti LOL Xmas Special: Chi ride è fuori: si tratta di uno speciale natalizio del programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Il programma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 19 dicembre. L’ambientazione sarà ovviamente natalizia ma la gara durerà “solo” quattro ore e vedrà protagonisti in un’unica puntata sei comici (e una co-host) delle prime due edizioni.

Rivedremo Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Per l’edizione natalizia valgono quindi le stesse regole del format principale: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco.