C’eravamo tanto odiati: Fedez e Salmo insieme in studio

Una mini jam improvvisata in studio, protagonisti due cantanti tra i quali fino all’altro ieri non era corso buon sangue, ma che già negli ultimi tempi avevano mandato segnali di distensione a riavvicinamento: Salmo e Fedez.

Tanto è bastato per mandare in visibilio i fan dei due artisti, per scatenare una valanga di commenti da parte dei follower e di molti colleghi e per sancire definitivamente la pace tra due cantanti che nel passato sono stati protagonisti di non pochi screzi a distanza.

Fedez era anche comparso alla festa di lancio di Salmo Unplugged lunedì scorso. Ma il riavvicinamento tra i due aveva già avuto un’anticipazioni importante questa estate, quando Fedez aveva fatto irruzione sul palco durante il concerto di Salmo a San Siro, inscenando la gag della bottiglia (precedentemente preparata) con il rapper sardo, che aveva detto al pubblico: “Questo per me è l’anno delle good vibes. Vi ricordate il litigio che ho avuto con Fedez? Alla fine ci siamo beccati e abbiamo fatto pace”.

Dopo anni di attacchi via social, insomma, la pace viene fatta dal vivo, in carne e ossa. E chissà che non porti a qualche progetto insieme. Perché la musica può dividere ma l’amore comune per la musica, alla fine, vince e riaggiusta tutto.