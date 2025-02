Fonte: IPA Fedez

Dal gossip martellante alla rinascita a Sanremo 2025: Fedez è tornato. Non solo a casa. Prima del Festival, non si parlava d’altro: la separazione da Chiara Ferragni, i tradimenti, le rivelazioni di Fabrizio Corona, la storia con Angelica Montini. Poi, però, Federico Lucia è salito sul palco dell’Ariston e, per citare Elettra Lamborghini, musica e il resto scompare. Ma dietro una rinascita simile non può che esserci un lavoro importante, svolto con la mental coach Nicoletta Romanazzi.

Fedez, la mental coach dietro la sua rinascita a Sanremo 2025

Sul palco ha portato Battito, un brano che personifica la depressione, tematica che Fedez conosce molto bene e di cui ha parlato spesso negli ultimi anni, battendosi per la salute mentale. E tornare all’Ariston, soprattutto dopo l’ultima volta, quando ancora non era calata l’ombra sulla favola dei Ferragnez, non deve essere stato facile per lui. Ecco perché apprendiamo che dietro alla sua performance c’è stato un lavoro a 360 gradi.

A parlare è stata Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in Sport Coaching e Top Performance. “Una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda”.

Così Fedez, nonostante il gossip e le puntate di Falsissimo di Corona, ha saputo mantenere alta la concentrazione sulla sua esperienza sanremese. Per non rovinare il lavoro svolto fino a lì, il brano, che ha riscosso un ottimo successo (e a un certo punto abbiamo sperato che vincesse proprio lui). Come ha spiegato la Romanazzi: “La sua più grande vittoria è stata riuscire a calcare quel palcoscenico nonostante tutto, avere il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le proprie fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica”.

Fedez torna a casa: l’annuncio

Sanremo si è concluso con un Fedez protagonista, e non per il chiacchiericcio, ma per la sua performance, per il significato del suo brano e per l’invito, ancora una volta, a trattare una tematica come la salute mentale, senza nascondersi e senza ignorarla. Nessun vortice di distruzione, ma una rinascita, mattone dopo mattone. E ora è il momento di aggiungerne un altro: il concerto all’Unipol Forum di Assago il 19 settembre.

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto”, così ha annunciato il suo ritorno su Instagram. “Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”. Torna a casa, a dieci anni dal concerto dal Forum (per il PopHoolista Tour), e lo fa da persona più consapevole. Forse è (davvero) arrivato il momento di andare avanti: la favola dei Ferragnez è finita, Fedez è tornato, Chiara Ferragni è andata avanti. La musica batte il gossip, e il resto scompare.