Sarah Toscano e Matteo Berrettini, sui social lei commenta e si dichiara. La reazione

Fonte: IPA Sarah Toscano

Negli ultimi giorni, il popolo del web si è ritrovato spettatore di un botta e risposta che ha il sapore del miglior gossip social. I protagonisti sono la cantante Sarah Toscano, fresca di Sanremo, e il tennista Matteo Berrettini.

Un semplice commento ha messo benzina sul fuoco delle speculazioni, trasformando una simpatica interazione in una sorta di sceneggiatura romantica collettiva. Quello che in forse pochi sanno è che Sarah Toscano è anche lei tennista a sua volta. Infatti, al momento detiene un punteggio di classifica 3.1, un livello elevato per i tennisti non professionisti.

Dal palco di Sanremo ai social: Sarah Toscano non ha dubbi su Berrettini

Tutto è partito da Sanremo 2025, quando Sarah Toscano ha lanciato una dichiarazione che ha fatto sobbalzare i fan. Intervistata da Style Magazine, ha ammesso senza mezzi termini il suo debole per Matteo Berrettini. Domanda diretta, risposta ancora più esplicita, e nei commenti spunta un “Ti amo”. Niente giri di parole, niente tentennamenti.

Non è un mistero che Toscano abbia una passione per il tennis, e a quanto pare, oltre alla tecnica e alle partite, c’è un elemento che spicca su tutti: Berrettini. Nel corso di un’intervista a risposta rapida, quando le è stato chiesto cosa direbbe se il tennista entrasse nella stanza, ha pronunciato quelle due parole quasi con naturalezza.

Il video è rimbalzato sui social con la velocità di un dritto vincente e, inevitabilmente, è finito sotto gli occhi di Berrettini. La sua risposta è stata un commento pungente ma ironico: “Solo perché non mi conosce”. Sarah Toscano, tutt’altro che impassibile, ha colto letteralmente la palla al balzo e ha risposto con prontezza: “Si può sempre rimediare”. Un botta e risposta che ha incendiato i social, trasformando la cantante e il tennista nella coppia immaginaria su cui tutti vogliono scommettere.

La vittoria contro Djokovic e la reazione social di Sarah Toscano

Berrettini nel frattempo ha messo a segno una vittoria pesante, superando per la prima volta Novak Djokovic al primo turno dell’Atp 250 di Doha. Un risultato che ha fatto esplodere i tifosi e che ha portato con sé una nuova ondata di commenti ironici.

Il popolo social ha iniziato a scherzare, attribuendo parte del merito alla presunta “benedizione” di Sarah Toscano. Lei, sempre pronta a stare al gioco, ha risposto nel modo più efficace possibile: tre emoji di fiamme sotto il post di Berrettini. Un gesto sintetico, ma denso di significati.

Berrettini si limita a un like, il web si scatena

Questa volta, nessuna risposta diretta da parte del tennista, ma un like. Per i fan più fantasiosi, è stata la conferma che qualcosa di più potrebbe accadere. Per gli amanti delle storie da romanzo social, è stato l’ennesimo capitolo di una saga tutta da scrivere.

La ship tra la cantante e il tennista continua ad alimentare meme, battute e supposizioni. Che si tratti di un gioco social o di un’inaspettata storia d’amore, una cosa è certa: il pubblico si diverte, e loro due, consapevoli del teatro che si è creato, sembrano giocare la partita un po’ come Mila e Shiro.