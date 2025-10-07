Sarah Toscano lancia il nuovo album, ma la mamma lo boccia: “Non mi fa impazzire”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Sarah Toscano è alle prese con le emozioni delle prime volte. Per la vincitrice di Amici 2024 la scalata al successo è appena iniziata, ma le soddisfazioni sono già parecchie. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il successo delle sue hit estive, la cantante annuncia il suo primo album, dal titolo Met Gala. Piace a tutti, ma non troppo alla persona più importante. La mamma di Sarah non manca di riservare qualche benevola critica alla figlia.

Il severo commento di mamma Petra

Vera esponente della Generazione Z, Sarah Toscano non poteva che raccontare l’entusiasmo della pubblicazione del suo primo disco che con un carosello su Instagram. La giovane cantante ha pubblicato sul proprio profilo alcune foto promozionali davvero glamour – in linea con il titolo dell’album, Met Gala – intervallate da momenti in studio di registrazione e da messaggi di affetto ricevuti dagli amici.

Nel post appaiono diversi screenshot di conversazioni private tra Sarah e i propri cari. I colleghi le fanno i complimenti, gli amici si dichiarano ossessionati dal nuovo singolo. Meno entusiasma, invece, si dimostra la mamma della cantante. Così come testimoniato dai messaggi pubblicati proprio da Sarah che, a quanto pare, è ben avvezza alle critiche del severo genitore.

Ricevuto il brano, la signora Toscano si prende una notte intera per riflettere e, al mattino dopo, arriva con un giudizio non così benevolo. “Non mi fa impazzire” è il commento generale, ma, nel dettaglio, la situazione peggiora, e alcuni frammenti della canzone le fanno affermare un più netto “non mi piacciono proprio”. Orecchio di mamma è orecchio attento: “Probabilmente ascolto le tue canzoni in modo diverso e le analizzo”. In fondo, però, arriva un complimento, “canti sempre in modo bellissimo” chiosa con un grande cuoricino rosso a fianco.

Una famiglia di origini tedesche

La severa mamma di Sarah Toscano si chiama Petra Polomsky ed è un insegnate di tedesco originaria di Stoccarda, in Germania. La signora Petra vive a Vigevano assieme al marito Marco, imprenditore nel settore dei pellami, assieme al quale ha creato una grande e affiatata famiglia. Sarah è la più piccola di tre figli, i fratelli si chiamano Giulia e Lorenzo. Uniti nella vita e anche nel lavoro.

Giulia Toscano, sorella maggiore della cantante esplosa ad Amici, è manager di Sarah. Imprenditrice a capo di una società che supporta i clienti nell’avvio di nuove attività, Giulia ha 31 anni e più di 10mila followers su Instagram. Vive a Milano e alcuni rumors la volevano impegnata in una storia d’amore con Achille Lauro.

I progetti di Sarah Toscano

Dopo il successo ad Amici, la partecipazione a Sanremo e un tour estivo in giro per l’Italia, Sarah Toscano si prepara a presentare ai fan il nuovo album Met Gala, in due date già sold out a Roma e Milano. Si tratta, ha spiegato, di “un album molto vario, che racconta me in tante salse diverse”. Un disco “molto autobiografico” in cui spera che le persone “possano immedesimarsi”. Il titolo è una speranza: “È quel messaggio che mi auguro, – ha raccontato la cantante – quella speranza che do a me stessa per poter brillare un giorno, come brillano le celebrità al Met Gala. È quella luce che vedo e mi auguro di poter raggiungere”.