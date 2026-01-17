Samira Lui non teme Fabrizio Corona: la nuova sfida

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui non si lascia spaventare da Fabrizio Corona, dimostrando, ancora una volta, determinazione e forza. Dopo le dichiarazioni dell’ex dei paparazzi, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha deciso non replicare, ma anche di guardare avanti, realizzando un nuovo importante progetto.

Le parole di Fabrizio Corona su Samira Lui

Qualche giorno fa durante un’ospitata in discoteca, Fabrizio Corona si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo Samira Lui. Le sue parole erano state immortalate in un video pubblicato su Tik Tok e diventato presto virale. Nella clip Corona rivelava di puntare a Samira Lui e al fidanzato Luigi Punzo, dopo aver svelato i segreti di Alfonso Signorini.

Parole che avevano fatto pensare all’arrivo di un nuovo scandalo e di una puntata di Falsissimo dedicata proprio a Samira. Come ben sappiamo negli ultimi mesi Corona ha preso di mira numerosi personaggi famosi. Prima c’è stato Fedez, con la diffusione delle telefonate ad Angelica Montini e le rivelazioni sul matrimonio con Chiara Ferragni, poi lo scandalo che ha travolto Raoul Bova, con gli audio inviati a Martina Ceretti divenuti virali e l’addio a Rocio Munoz Morales.

L’ultimo caso riguarda Alfonso Signorini e le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona sul legame con Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi sembra proprio che nel suo mirino sia finita Samira Lui, astro nascente della televisione, amatissima dal pubblico grazie a La Ruota della Fortuna.

Ma come si è comportata Samira di fronte alle parole di Corona? La showgirl ha scelto di mantenere un atteggiamento calmo e professionale. Senza reagire con scontri pubblici, Samira sembra aver scelto di ignorare le provocazioni, concentrandosi su ciò che conta davvero: il lavoro in televisione, i progetti futuri e il sostegno dei fan.

I nuovi progetti di Samira Lui oltre a La Ruota della Fortuna

Oltre alla consolidata presenza a La Ruota della Fortuna, Samira Lui avrebbe in programma diversi nuovi progetti televisivi e culturali. Nelle prossime settimane la modella sarà la madrina del Carnevale di Santarcangelo, appuntamento molto atteso che tornerà a colorare la città romagnola domenica 25 gennaio 2026. L’edizione di quest’anno, la 22esima del tradizionale corso mascherato, vedrà il ritorno dei carri allegorici e l’evento è stato simbolicamente ribattezzato Gira la ruota del Carnevale, un richiamo evidente al programma che l’ha resa uno dei volti più popolari del momento. Sarà proprio Samira ad aprire ufficialmente la sfilata dei carri, per poi salire sul palco allestito in piazza Ganganelli, cuore della manifestazione.

Co-conduttrice de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti su Canale 5, Samira Lui è reduce da un periodo di grandi soddisfazioni e dalla consapevolezza di una carriera in crescita. Non è la prima volta che Samira ricopre un ruolo di primo piano in eventi pubblici. Solo poche settimane fa ha infatti aveva condotto il Capodanno a Siena, confermando la sua presenza anche come padrona di casa di grandi appuntamenti dal vivo e il suo talento come presentatrice.