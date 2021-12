Chiara Ferragni diventa zia: sua sorella Francesca è incinta

Chiara Ferragni, l’abito in tulle trasparente è una favola

Bellissime notizie in casa Ferragni: c’è una nuova cicogna in arrivo. Ad essere in dolce attesa è Francesca, la sorella minore di Chiara Ferragni, che ha dato il tenerissimo annuncio su Instagram con una foto che ha conquistato tutti. Presto diventerà mamma, e la gioia è immensa.

Francesca Ferragni incinta, la reazione di Chiara

“Non solo panettoni” – ha scritto Francesca Ferragni, a didascalia di un tenero scatto che la vede in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti. Lui le bacia dolcemente il pancino, che ad onor del vero è ancora quasi invisibile, e tra di loro ad un certo punto si intrufola anche la splendida cagnolona di casa, Gabri. La secondogenita delle Ferragni ha voluto attendere un po’ prima di dare la notizia, dal momento che – come lei stessa ha scritto su Instagram – è già alla 14esima settimana di gravidanza. Il momento più delicato è ormai passato, e per questo ha deciso di raccontare ai suoi fan l’enorme felicità che sta vivendo.

Chiara Ferragni è dunque pronta a diventare zia per la prima volta. Solo pochi istanti dopo che Francesca aveva dato la lieta novella sui social, anche lei ha condiviso questa gioia tra le sue storie di Instagram: “Ragazzi, in tutto questo periodo di mer*a, siete pronti ad una notizia stupenda?” – aveva rivelato con un sorriso smagliante, per poi pubblicare la foto di sua sorella con il pancino in vista. E poi, intonando la sigla della sua serie tv The Ferragnez, ha aggiunto: “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’ tipo yo-yo”.

È chiaro che anche per lei la felicità è grandissima. Quello che sta vivendo è un periodo difficile: le vacanze interrotte improvvisamente a causa della febbre di Vittoria e poi la scoperta di essere positiva al Covid assieme a suo marito Fedez l’ha messa a dura prova. Ma non può fare a meno di festeggiare per una nuova vita che sta nascendo. Con Chiara, anche la sorellina più piccola, Valentina: “Per la terza volta divento zia, sono così felice per voi” – ha scritto su Instagram. Lei ha già provato questa gioia, e presto riverserà l’esperienza accumulata con Leone e Vittoria sul primogenito di Francesca.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, la love story

Francesca è la seconda delle tre sorelle Ferragni: classe 1989, ha seguito le orme di suo padre diventando dentista. È felicemente fidanzata con Riccardo da oltre 10 anni, e la loro è una storia d’amore molto solida. Lui è un musicista, grande appassionato di chitarra sin da quando era giovanissimo. La loro famiglia, che solo poco fa aveva accolto la splendida Gabri, un tenerissimo bracco di Weimar, ora si allarga di nuovo. Stavolta è in arrivo un bebè, non si sa ancora se un maschietto o una femminuccia. E tutti sono al settimo cielo.