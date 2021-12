The Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia

Chiara Ferragni brilla sul red carpet con lo spacco stratosferico

Chiara Ferragni scoppia a piangere durante la terapia di coppia, mentre suo marito Fedez l’ascolta seduto accanto a lei. Il primo episodio di The Ferragnez – La Serie, in onda su Prime Video, mantiene quello che promette: uno spaccato intimo della famiglia più social che conosciamo.

La serie si apre con la puntata dal titolo It’s Christmas Time che racconta com’è andata la prima seduta di terapia di coppia di Chiara Ferragni e Fedez che, seduti davanti ad uno psicologo, si confessano raccontando cosa si nasconde dietro la vita patinata (che tutti conosciamo) mostrata sui social.

Chiara Ferragni: “Fedez mi fa sentire inutile”

Chiara Ferragni dice che la sua relazione con Fedez dipende troppo dagli umori dell’uomo. “Quando è preso male rende difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui” afferma la donna parlando del marito che, da parte sua, lamenta la continua presenza di amici e parenti di lei intorno a loro due.

La donna, però, si giustifica dicendo che sente la necessità di avere altre persone accanto proprio per non affrontare da sola i momenti in cui il marito è giù di morale. In lacrime sbotta e dice: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita”, sostiene.

Il cantante allora replica: “Mi dispiace, quando sto male non c’è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male”.

The Ferragnez, la serie evento sulla famiglia più social di sempre

Il docu-reality firmato Prime Video permetterà un accesso diretto e senza filtri alla vita della famiglia più social di sempre che ha scelto di mettersi a nudo per condividere con fan e follower gioie, sorrisi e lacrime della loro vita.

Accanto a Chiara Ferragni e Fedez, i protagonisti che siamo già abituati a vedere nei loro account social: il figlio Leone, in primis, i loro genitori, le sorelle di Chiara e i loro fidanzati e la nonna di Fedez, la signora Luciana.

La serie è disponibile dal 9 dicembre con i primi 5 episodi sull’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. I successivi 3 episodi, invece, saranno disponibili da giovedì 16 dicembre.