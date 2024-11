Fonte: IPA Anna Falchi

Se sei Anna Falchi non resti single a lungo. La showgirl sembra essere di nuovo in dolce compagnia, avvistata a scambiarsi teneri baci con un nuovo ragazzo, giovane e affascinante. Sembra che i due siano amici da tempo, ma a guardare le ultime foto l’amicizia si è trasformata decisamente in qualcosa di più. Il nome dell’uomo misterioso è Theodorico Napolitano, ed è un architetto.

Anna Falchi non è più single?

I paparazzi del settimanale Diva e Donna hanno sorpreso Anna Falchi intenta a passeggiare in una romantica Roma al chiaro di luna, in compagnia di un bel ragazzo con cui sembra esserci parecchia complicità. Le foto mostrano la showgirl abbandonarsi sorridente tra le braccia del suo bello, per lasciarsi poi ricoprire di teneri baci e dolci carezze.

Non è la prima volta che Anna si vede al fianco di questo affascinante moro, i due si erano già presentati insieme a un evento mondano a Venezia, pochi mesi. All’epoca si erano presentati come amici, ma adesso il loro rapporto sembra aver preso decisamente un’altra direzione. Ma possiamo soltanto supporlo. Falchi non ha commentato le foto, mentre lui, interpellato da Diva e Donna ha risposto: “Dovreste chiedere ad Anna, non a me. Non mettetemi in difficoltà”.

Chi è Theodorico Napolitano

Il fortunato è Theodorico Napolitano, italo-tedesco, nato da mamma tedesca e papà italiano. Ha studiato in Italia (il padre è originario di Roma), per poi proseguire gli studi all’estero. Oltre a italiano e tedesco parla anche spagnolo e inglese. Appassionato di arte e di musica tecno, professionalmente ha seguito le orme del genitore e di mestiere fa l’architetto. E queste sono le uniche, scarne, informazioni sul discreto gentiluomo.

Di cui, però, sappiamo l’età. Theodorico ha 31 anni, ovvero 21 in meno rispetto alla presunta nuova fidanzata Anna Falchi, che di candeline sull’ultima torta ne ha contate 52. Ma l’amore è solo un numero, e gli anni di differenza non sono mai stati un problema per la showgirl. Il precedente fidanzato, Simone Barbato, di anni ne aveva 34.

Dimenticato l’ex Simone Barbato

È difficile tenere il passo con la vita sentimentale di Anna Falchi. Appena pochi mesi fa, la showgirl era stata fotografata assieme a Simone Barbato, giovane psicologo con cui sembrava esser nato un amore che, col senno di poi, si può definire un flirt passeggero. Prima di lui, fino all’inizio di quest’anno, Falchi era invece in coppia fissa con Andrea Crippa, il braccio destro di Matteo Salvini, con cui sembra essere rimasta solo una bella amicizia.

In precedenza, ci fu il giornalista Walter Rodinò, che servì a dimenticare la batosta subita dopo la fine della relazione con Andrea Ruggeri, a cui Anna fu legata per oltre dieci anni. Prima, il grande amore con Denny Montesi, che ha portato alla nascita di Alyssa. E numerosi nomi noti del mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo: il matrimonio con Stefano Ricucci, dal 2005 al 2007; la grande passione per il motociclista Max Biaggi e quella per il re degli showmen, Rosario Fiorello. È stato lui, forse, il più grande amore di Anna, e anche la più grande delusione: “Dopo il tradimento di Fiorello non ho più festeggiato il mio compleanno” ha confessato qualche tempo fa.