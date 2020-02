Verissimo, Levante confessa di essere innamorata e parla di Diodato

editato in: da

Dopo l’addio a Diodato, Levante confessa di avere un nuovo amore e si racconta a Verissimo. La cantante è reduce dal successo di Sanremo 2020 dove si è trovata in gara accanto al suo ex fidanzato. La relazione, ormai finita, fra l’artista e il vincitore del Festival di Amadeus ha fatto molto discutere.

In tanti infatti sono convinti che Fai Rumore, la canzone di Diodato che ha trionfato all’Ariston, sia dedicata proprio a Levante. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio l’artista che nel salotto di Verissimo ha detto la sua sul celebre brano. “A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche – ha svelato -. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”.

Ospite di Verissimo, Claudia Lagona ha parlato della sua vita privata, svelando di essere fidanzata. “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita – ha confessato a Silvia Toffanin -. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”.

Levante ha poi parlato del legame con Diodato, con cui è stata fidanzata, in gran segreto, per diverso tempo. “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria – ha detto – e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”.

Chi è l’uomo che ha rubato il cuore di Levante? Ai microfoni di Radio Deejay qualche giorno fa l’artista siciliana aveva rilasciato qualche indizio: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri. Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto“.