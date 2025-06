Levante e Alma, il tenero duetto madre-figlia sulle note di MaiMai

Fonte: IPA Levante canta con la figlia Alma Futura

Tale madre, tale figlia. Se è vero che i detti non sbagliano, in questo caso frase non potrebbe essere più appropriata per il tenero duetto tra Levante e la sua piccola Alma Futura, figlia nata dall’amore con il compagno Pietro Palumbo nel febbraio 2022. Alma cresce circondata dall’affetto dei genitori, ma anche dalla musica. Con una donna come Levante, del resto, era inevitabile e sono evidenti i primi frutti di questo “sodalizio”. Canta la piccola, proprio come la sua mamma. E sulle note di MaiMai creano un momento memorabile.

Alma sulle orme di mamma Levante

Ha poco più di tre anni, eppure sembra che la piccola Alma Futura abbia già in sé la fiamma della musica. Ne siamo sorpresi? Non più di tanto. Si sa che la mela non cade mai troppo lontano dall’albero, anche se in fondo non è scontato che i figli intraprendano la stessa strada dei genitori (ed è giusto così).

Ormai da tempo Levante condivide diversi contenuti sul suo canale TikTok e, sin da quando è nata nel febbraio 2022, non sono mancati quelli che coinvolgono la figlia. Nata dall’amore col compagno Pietro Palumbo, di professione avvocato, Alma non resiste alle note suonate al piano dalla sua mamma e si lascia andare a vere e proprie performance.

L’ultima riprende MaiMai, brano di nuovissima uscita: “Un ping pong tra la preghiera e il rifiuto, quando la misura è colma non c’è più spazio per niente – così lo descrive la stessa cantautrice -. (…) Ho sorriso la prima volta che ho sentito questi accordi, come se riecheggiasse dentro di me una giovane Levante con la risata facile. Ho la risata facile e penso che sia un super potere. Torno ballando per le strade, in macchina, da sola in casa, ridendo ad ogni frase, sbellicandomi davanti alle immagini del video”.

E la piccola Alma? Ci mette tutto il sentimento e l’impegno possibile, sembra conoscere a menadito (più o meno) le parole della canzone e non perde tempo quando c’è da correggersi e da lasciarsi guidare dalle dita di mamma Levante che scorrono sulla tastiera del pianoforte. Un momento madre-figlia tenero, a dir poco.

L’ultima intervista e le dichiarazioni su Diodato

Nella vita di Levante c’è la musica, come sempre. Ci sono il compagno Pietro, la figlia Alma Futura, la sua famiglia. Ma, nonostante ne sia passata di acqua sotto ai ponti, torna a far capolino sempre e comunque il nome di Diodato, suo collega cantautore col quale ha vissuto una storia d’amore anni or sono.

È successo anche nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui le è stato chiesto quanto le avesse dato fastidio che Diodato parlasse della fine della loro relazione in Fai Rumore. “No, non mi ha dato fastidio – ha risposto -. Diciamo che le storie d’amore – le storie in generale, le cose private – le sanno le persone che le vivono e quindi a me dispiace che siano circolate voci rispetto a questo rapporto che io ho cercato di preservare in tutti i modi. La cosa che mi ha infastidito non è Fai Rumore, è l’effetto domino che ha avuto sulla bocca degli sconosciuti. La verità la sappiamo io e Antonio“.