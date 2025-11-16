Levante intossicata in teatro: “Ho una cordite emorragica”. Cosa è successo e come sta

IPA Levante

“Abbi cura di te”, è proprio con una frase dal testo di una delle sue canzoni (e nostro parere) più belle che vogliamo augurare pronta guarigione a Claudia Lagone, in arte Levante, che sta passando un brutto momento per alcuni problemi di salute. La cantante siciliana, che ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo ed è autrice di canzoni emotivamente coinvolgenti e di hit radiofoniche cantatissime, ha annunciato ai suoi fan attraverso il proprio profilo Instagram di soffrire a causa di un intossicazione avvenuta in teatro: “Ho sviluppato una cordite emorragica“. È proprio lei a spiegare cosa è successo e a rassicurare sulle proprie condizioni di salute.

Levante intossicata, cosa è successo e come sta

“Due giorni fa ho scoperto di avere una cordite emorragica alla corda sinistra”, così Levante ha scritto sul proprio profilo Instagram ai suoi fan. Un annuncio e uno sfogo, poiché le sue parole non celano la rabbia della cantante siciliano. È lei stessa a spiegare cosa è successo: “Questa emorragia è stata causata da una forte tosse dopo aver respirato per più di un’ora (all’interno di un teatro) fumo di scena“.

Ma l’episodio non è recentissimo, risale infatti a tre settimane fa, segno di una profonda intossicazione, come lei stessa dichiara: “Un’intossicazione come mai nella mia vita. Dopo tre settimane dall’episodio l’esito è stato scoraggiante, specie in un momento preziosissimo per me, come questo”.

La cordite emorragica è un’infiammazione alle corde vocali accompagnata da sanguinamento. Se già tale condizione è debilitante per chiunque, a maggior ragione lo è per una cantante, come Levante, che delle proprie corde ha fatto strumento d’espressione e di lavoro. Nelle storie pubblicate sul proprio profilo l’artista continua: “Il risultato è un lungo elenco di medicine e riposo“. E ironizza: “Secondo voi e il riposo siamo amici?”.

Non manca però di rassicurare sulle proprie condizioni di salute: “La corda si riprende, è una cosa che impiegherà un tempo non troppo lungo. Mercoledì canto per BBC per l’episodio di The Arts Hour On Tour e sarà bellissimo”. Levante, neanche nel momento chiaramente difficile non si lascia abbattere e promette: “Non la fermi questa diabla”.

Il “momento prezioso” Levante

Una pioggia di messaggi di vicinanza e di auguri di pronta guarigione ha sicuramente investito l’artista: “Grazie infinite dei vostri messaggi. Oggi sono più incazzata di ieri ma ci rido su. Io ci rido sempre su. Sì, sto riposando. No, non salto gli impegni presi”. Levante ha annunciato il tour nei club per il 2026: si comincia al Gran Teatro Geox di Padova per la data zero, prima di toccare, Firenze, Roma, Napoli, Venaria Reale (TO), Bologna e Milano.

Come lei stessa racconta nelle storie che ha condiviso sul brutto episodio dell’intossicazione in teatro, per Levante è un momento prezioso e ricco di impegni importanti per la sua carriera e per la sua vita artistica. Sta infatti lavorando all’uscita del suo prossimo album, di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione. Si sa invece che questo conterrà i due singoli Maimai e Niente da dire, usciti rispettivamente lo scorso 6 giungo e il 23 settembre.

Sembra che, nonostante il problema di salute, Levante non rinuncerà agli impegni presi. Nei giorni scorsi la cantante è stata infatti protagonista di un minilive con i suoi musicisti: “Una intera giornata di musica dal vivo che si protrae fino alla notte su una pista da skateboard che diventa palco. Nove musicisti e il solo desiderio di suonare senza artifici in presa diretta, con una buona dose di improvvisazione”.