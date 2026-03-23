Non vogliamo il cioccolato. Ma l’uovo di Pasqua beauty che si prende cura della nostra pelle e della nostra bellezza

A Pasqua altro che cioccolate! Per quest'anno il regalo perfetto è beauty con tanti prodotti per make up e cura della pelle.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos L'uovo di Pasqua della bellezza da regalare: compralo su Amazon

Il cioccolato finisce, ma la bellezza resta! Dunque per Pasqua perché non regalare un uovo beauty, anziché di cioccolata? Noi l’abbiamo trovato su Amazon e ce ne siamo innamorate subito. Si tratta dell’uovo di Pasqua della bellezza di Dermocura che all’interno contiene una selezione di cosmetici per prendersi cura di sè fra make up e skincare.

Offerta Dermocura Uovo di Pasqua della Bellezza Woman Uovo di Pasqua con 11 sorprese cosmetiche

Un’elegante confezione a forma di uovo che al posto della sorpresa nasconde una selezione di cosmetici veri, di brand reali, pensati per realizzare la routine beauty. Rossetti, mascara, creme, smalti, matite, accessori: tutto è confezionato come un regalo già pronto senza bisogno di aggiungere un fiocco o pensarci due volte.

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La versione Woman dell’Uovo di Pasqua della Bellezza è pensato per ogni donna che merita un momento tutto per sé. Dodici prodotti selezionati tra i brand più amati, da Douglas a Rimmel, passando per altri top brand della cosmetica internazionale, raccolti in un packaging festivo.

All’interno si trovano prodotti pensati per accompagnare la routine quotidiana. Per le labbra ci sono rossetti e lip gloss in diverse tonalità, dai nude raffinati ai rossi più decisi. Per gli occhi mascara volumizzanti e matite per uno sguardo definito e magnetico, mentre per il viso troviamo fondotinta e ciprie in formulazioni leggere, ma anche crema mani e viso, bagno doccia, maschera idratante e prodotti skincare pensati per rigenerare e nutrire la pelle in profondità.

Offerta Dermocura Uovo di Pasqua della Bellezza Woman Uovo di Pasqua con 11 sorprese cosmetiche

A completare il set ci sono smalti per una manicure sempre in ordine e accessori per capelli e unghie. Il valore reale di quello che si trova dentro supera ampiamente i 23,66 euro del prezzo di acquisto (scontato da Amazon). Con un risparmio intorno al 70% rispetto all’acquisto dei singoli prodotti in profumeria. Non è solo un bel regalo, ma un acquisto intelligente!

Ma non è finita qui perché Dermocura ha pensato anche alle più giovani appassionate di skincare e make up. La versione Ragazza dell’Uovo di Pasqua della Bellezza contiene infatti undici prodotti cosmetici di brand come Garnier, Rimmel e Douglas, scelti con attenzione.

Offerta Dermocura Uovo di Pasqua della Bellezza Girl Uovo di Pasqua con 11 sorprese cosmetiche

Dentro l’uovo si trovano rossetti e gloss in palette di colori vivaci, mascara, smalti per una manicure sempre in linea con le ultime tendenze, matite occhi per look più intensi o più quotidiani, ciprie e fondotinta leggeri per un finish naturale che valorizza la pelle senza coprirla. Ad arricchire il set di 11 sorprese gli accessori make-up e cura della pelle per completare una trousse con tutto il necessario.

Il contenuto esatto può variare leggermente da uovo a uovo, mantenendo sempre la stessa varietà di categorie e livello qualitativo. Il fascino della sorpresa è parte integrante dell’esperienza ed è un vero e proprio piacere. È il regalo perfetto per una figlia, una nipote, un’amica che sta scoprendo il mondo del beauty o per chiunque voglia regalarsi un momento di leggerezza e colore in occasione della Pasqua e non solo.