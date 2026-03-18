Beyblade, il ritorno delle trottole: perché piacciono così tanto ai bambini

Dal Giappone agli anni 2000 fino al boom di oggi: cosa sono le Beyblade, perché stanno tornando di moda e quali benefici (e differenze) bisogna conoscere, come genitori

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Forse, vi sarete ritrovati anche voi a digitare sui motori di ricerca “cosa sono le beyblade”, perché parliamo di un grande fenomeno. Nei cortili, a scuola a, casa, i bambini hanno ricominciato a giocare con le trottole, sfidandosi come ai vecchi tempi. Non videogiochi, non app, ma trottole da lanciare, far scontrare, tifare. Per i più piccoli è una scoperta nuova, concreta e sorprendentemente coinvolgente, un gioco inclusivo, anche un pochino adrenalinico. Un modo fisico di giocare, riscoprendo il valore ed il divertimento di stare davvero insieme, nello stesso momento, con lo stesso obiettivo (vincere, ovviamente!). Un gioco che non ha confini di età né tanto meno di genere, qualcosa che si può fare in qualunque luogo.

Certo, non parliamo delle nostre trottole o di quelle ancora precedenti. Si tratta di una loro evoluzione, che, per quanto le renda esteticamente diverse da quelle di legno dipinte a mano, hanno la stessa funzione: girare il più possibile!

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Il successo delle trottole: una storia antica

Prima di parlare delle beyblade, del loro successo, del loro ritorno, ci vogliamo soffermare sull’oggetto in sé che, di certo, non è un’idea recente! Quello con cui oggi giocano i bambini e le bambine ha radici molto lontane.

Le trottole sono tra i giochi più antichi della storia: esistevano già nell’antica Grecia e nell’antica Roma, utilizzate sia come passatempo sia come oggetti educativi. Nel tempo, questo gioco si è evoluto, adattandosi alle epoche. La loro origine si perde nel tempo, avendone scoperto alcuni esemplari in argilla risalenti a circa il 4000 a.C. in Mesopotamia, lungo il fiume Eufrate, segno che questo gioco accompagna l’infanzia da millenni Anche nel mondo classico erano molto popolari: i Greci le chiamavano strobilos e i Romani turbo, e compaiono persino in testi antichi. In alcuni casi erano decorate o incise, a dimostrazione che non erano solo giocattoli, ma oggetti culturali legati alla vita quotidiana.

Se le trottole accompagnano l’infanzia da millenni, è nel Novecento che iniziano a trasformarsi davvero. Negli anni ’60 e ’70 diventano un gioco popolare in molte parti del mondo, spesso realizzate in legno o metallo e lanciate con una cordicella, soprattutto nei cortili e nelle strade. In Italia, come in altri Paesi europei, erano un passatempo semplice ma diffusissimo, tramandato quasi “di mano in mano” tra generazioni. Con l’arrivo della plastica e della produzione industriale, tra gli anni ’80 e ’90 le trottole iniziano a evolversi: diventano più leggere, colorate e accessibili, ma è alla fine degli anni ’90 che avviene il vero salto.

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La storia delle Beyblade

La svolta delle trottole arriva dal Giappone, la Takara Tomy reinterpreta questo gioco antico trasformandolo in un sistema modulare e competitivo: nascono così le Beyblade. Un sistema modulare in quanto parliamo di un oggetto composto da più parti che, durante il combattimento, possono staccarsi senza comprometterne la funzionalità.

Il lancio ufficiale avviene nel 1999, e nel giro di poco tempo il successo si amplifica grazie alla serie animata Beyblade, che contribuisce a costruire un immaginario fatto di sfide, personaggi e personalizzazione. Da quel momento, la trottola smette di essere solo un oggetto da far girare e diventa un vero e proprio gioco strategico, capace di attraversare generazioni e arrivare, con nuove forme, fino ai bambini di oggi.

In Italia le berblade arrivano nei primi anni 2000, diventando rapidamente un fenomeno tra bambini e ragazzi, ma il vero boom si registra tra il 2010 e il 2012, quando diventano uno dei giocattoli più venduti in assoluto, con tornei ufficiali e competizioni organizzate anche a livello nazionale.

Oggi, a distanza di oltre vent’anni, il brand torna protagonista grazie a nuove versioni e serie come Beyblade X, che rinnovano il gioco mantenendone intatto lo spirito competitivo.

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Cosa sono le Beyblade (e come funzionano)

Le beyblade sono trottole moderne progettate per combattere tra loro. Il funzionamento è semplice: ogni bambino lancia la propria trottola in un’arena (spesso un contenitore circolare) utilizzando un lanciatore. Il gioco è semplicissime: il bambino/bambina in grado di far girare la propria trottola più a lungo delle altre, vince la partita. A rendere il gioco interessante è la struttura: le beyblade non sono tutte uguali. Sono composte da più parti intercambiabili, che influenzano:

la velocità;

la resistenza;

l’attacco;

l’equilibrio.

Questo trasforma il gioco in qualcosa di più di una semplice sfida: diventa un’attività strategica, dove i bambini sperimentano, combinano e migliorano le prestazioni.

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Perché piacciono così tanto ai bambini

Se tanti genitori cercano oggi informazioni su “Beyblade cosa sono” o “Beyblade bambini perché piacciono”, il motivo è chiaro: stanno vivendo una nuova ondata di popolarità. Ma perché proprio adesso? La risposta potrebbe essere anche legata alla ricerca di giochi off line, sempre meno praticati o spesso abbandonati presto.

Noi abbiamo ipotizzato 5 ragioni del loro successo.

1 Il bisogno di gioco reale

Dopo anni dominati da tablet e smartphone, molti bambini riscoprono il piacere di toccare, costruire e muoversi. Le Beyblade rispondono perfettamente a questo bisogno.

2. Socialità spontanea

A differenza dei videogiochi individuali, qui si gioca insieme. Bastano due bambini e una superficie: la sfida nasce in pochi secondi. Molti genitori segnalano difficoltà dei figli nel trovare occasioni di gioco condiviso offline. Le Beyblade, in questo senso, diventano un facilitatore sociale. Inoltre, parliamo di un gioco capace di unire età diverse (ad esempio il fratellino di 6 anni con quello di 13) senza differenze di sesso. Le bambine ed i bambini possono interagire senza stereotipi di genere, purtroppo spesso ancora presenti anche nei giocattoli e nel mondo dell’intrattenimento.

3. Effetto nostalgia (che coinvolge i genitori)

Chi oggi è genitore spesso ha già giocato con queste trottole. Questo crea un ponte immediato tra generazioni.

4. Nuove versioni, più dinamiche

Le nuove linee di queste trottole introducono sistemi più veloci, modulari e spettacolari, rendendo il gioco ancora più coinvolgente.

5. Il fattore competizione

Le Beyblade non sono solo un gioco: sono sfida, abilità e miglioramento continuo. E i bambini lo percepiscono subito.

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I benefici per i più piccoli

Dietro un gioco apparentemente semplice si nascondono diversi aspetti positivi, spesso sottovalutati ma che favoriscono una serie di competenze importantissime per lo sviluppo dei nostri figli e delle nostre figlie.

a. Sviluppo della manualità

Montare e modificare le trottole aiuta a sviluppare coordinazione e precisione.

b. Pensiero strategico

Capire quale combinazione funziona meglio richiede osservazione e ragionamento.

c. Gestione della competizione

Vincere e perdere fanno parte del gioco, in un contesto sano e controllato.

d. Riduzione del tempo davanti agli schermi

Le Beyblade rappresentano una valida alternativa alle attività digitali.

e. Gioco inclusivo

Non ci sono barriere: possono giocare insieme bambini e bambine, di età diverse.

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Le differenze tra le Beyblade

Spesso sono il regalo chiesto per il compleanno, altre volte sorpresa per Natale, Pasqua o qualche altra piccola ricorrenza ma, prima di comprare una Beyblade, non è sufficiente imparane bene il nome! Ma occorre conoscere le varie tipologie.

Tipologie di Beyblade

In generale, si dividono in quattro categorie:

attacco, veloci e aggressive, puntano a colpire forte;

veloci e aggressive, puntano a colpire forte; difesa, più resistenti, difficili da buttare fuori;

più resistenti, difficili da buttare fuori; resistenza, progettate per girare più a lungo;

progettate per girare più a lungo; bilanciate, un compromesso tra le altre.

Scegliere tra le tante tipologie di trottole non è facile. Con questo set, perfetto per un regalo un pò più importante, non possiamo sbagliare!

Per quanto riguarda l’aspetto competitivo, a livello iniziale, ideale è prenderne due un pò meno “aggressive”, che risulteranno perfette per un gioco standard.

Per gli e le amanti degli unicorni, questa beyblade è da prendere! Ma senza farsi ingannare: l’unicorno è adatto a combattere, e vuole vincere a tutti i costi!

Per giocare con le trottole in sicurezza e senza creare eccessivo rumore sui nostri pavimenti, immancabile è la pista. Ecco due tipologie fra le quali scegliere. La prima è comodissima, in quanto è richiudibile e trasportabile facilmente da un luogo ad un altro. La seconda, invece, in questa proposta, include due blade.

Nel tempo sono uscite diverse linee, tra cui:

versioni classiche (anni 2000);

serie “Burst” (con meccanismo di esplosione);

nuova generazione “X”, più veloce e tecnica.

Ogni sistema ha compatibilità diverse: non sempre i pezzi si possono mescolare. Esistono, inoltre, anche alternative prodotte da marchi diversi, non sempre ufficiali.

Tra i principali brand troviamo:

Hasbro (distribuzione internazionale);

Takara Tomy (versioni originali giapponesi).

Le differenze possono riguardare qualità, materiali e prestazioni oltre che prezzi.

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Beyblade e sicurezza: cosa sapere

Come ogni gioco dinamico, anche le Beyblade richiedono qualche attenzione, essendo composte da materiali duri, quando lanciate, bisogna verificare non facciano danni in casa ma soprattutto ai piccoli/e.

Ecco a cosa fare attenzione:

evitare superfici fragili (vetro, mobili delicati);

utilizzare arene dedicate quando possibile;

controllare che i pezzi siano ben assemblati;

supervisionare i più piccoli.

In generale, sono considerate sicure se usate correttamente.

Un ritorno che dice qualcosa di più

Il successo delle Beyblade non è solo una moda passeggera, ma racconta qualcosa di più profondo: il bisogno dei bambini di tornare a giocare insieme, in modo semplice e diretto. In un mondo sempre più digitale, il fatto che una trottola – uno dei giochi più antichi della storia – torni protagonista è un segnale interessante.

Per i genitori può diventare un’opportunità: favorire momenti di gioco condiviso e, perché no, partecipare in prima persona. Perché alla fine, anche una sfida tra trottole può trasformarsi in un momento di relazione, quello che più manca nelle nostre giornate sempre troppo affollate da pensieri ed attività poco importanti!