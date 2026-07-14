Bake Off Celebrity 2026: da Giulia Salemi a Raimondo Todaro, tutte le coppie vip

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giulia Salemi

Otto coppie, una serie di ricette da completare e parecchie occasioni per perdere la calma davanti a una torta che non vuole proprio lievitare. Bake Off Celebrity 2026 è pronto a riaprire le porte della storica cucina di Real Time con un gruppo di concorrenti d’eccezione scelti tra televisione e social.

L’edizione speciale sarà articolata in due puntate e arriverà dopo la conclusione delle registrazioni della stagione tradizionale. Non si tratterà, però, di una semplice sfilata di personaggi noti: i protagonisti dovranno dimostrare di sapersela cavare tra bilance, temperature e preparazioni delicate. Con il rischio concreto di vedere ogni piano crollare insieme al proprio dolce.

Le coppie vip di Bake Off Celebrity 2026

Uno degli abbinamenti più attesi della nuova edizione di Bake Off Celebrity è quello formato da Giulia Salemi e Fariba Tehrani. Mamma e figlia hanno due caratteri decisi e un rapporto capace di passare rapidamente dalla complicità al confronto acceso. La cucina potrebbe quindi diventare il luogo perfetto per mostrarle in una veste più spontanea, tra consigli non richiesti e inevitabili divergenze.

Sul versante della comicità troveremo Barbara Foria con Valeria Graci e Francesco Paolantoni insieme ad Arduino Speranza. Le due coppie avranno il compito non semplice di restare concentrate senza trasformare ogni prova in uno sketch. Ce la faranno?

Enzo Miccio gareggerà invece con Paolo Eleuteri. Per l’esperto di stile – che tornerà anche con Ma come ti vesti? – sarà una sfida molto diversa da quelle affrontate abitualmente: questa volta non basterà curare l’aspetto esteriore, perché anche il gusto dovrà convincere una giuria tutt’altro che indulgente.

Completeranno il gruppo Corrado Sassu e Blasco Pulieri, Federico Basso con Sonia Cepollina e Paoletta insieme a Elisa Maino. Il cast mette così insieme personalità provenienti da mondi differenti, puntando soprattutto sulle dinamiche che nasceranno all’interno di ogni squadra.

Raimondo Todaro ai fornelli dopo il Grande Fratello

Tra i nomi che incuriosiscono di più c’è soprattutto quello di Raimondo Todaro, che affronterà la gara al fianco di Giovanni Tesse. Il ballerino e coreografo ritroverà quindi un ex allievo di Amici, ma in un contesto nel quale passi, musica e coreografie non potranno essere d’aiuto.

Todaro torna quindi davanti alle telecamere dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e sceglie un programma lontano dal suo territorio abituale. E proprio questa distanza siderale potrebbe regalare i momenti più divertenti: sarà disciplinato e preciso anche davanti a un forno oppure emergerà un lato più caotico del ballerino?

Brenda Lodigiani ancora alla conduzione di Bake Off

A condurre le due serate sarà ancora una volta Brenda Lodigiani. La valutazione delle creazioni spetterà invece a Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, ai quali si aggiungerà Iginio Massari in qualità di ospite speciale e massimo esperto di pasticceria. Un gruppo di professionisti davanti al quale sarà difficile nascondere errori, cotture sbagliate o decorazioni improvvisate.

La competizione si svolgerà a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Tutti i concorrenti arriveranno fino all’ultima parte del percorso, ma il riconoscimento finale sarà assegnato a una sola coppia. Tra parentele, amicizie e vecchi rapporti professionali, la vera curiosità sarà capire chi riuscirà a collaborare senza litigare davanti alla prima ricetta andata storta.