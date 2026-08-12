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IPA Il Conte James di Essex

Working Royal, ma stavolta sul serio. È reale, sporco e duro il lavoro estivo scelto da James, Conte di Essex e nipote diretto del Re d’Inghilterra. Il giovane rampollo britannico ha stupito tutti scegliendo di dedicarsi al lavoro agricolo durante la pausa estiva dagli studi. È una scelta decisamente inusuale. Gli eredi della Corona di solito studiano in prestigiosi college, si arruolano nell’esercito e si impegnano nel volontariato, ma raramente – forse mai – si sono visti arare i campi o guidare un trattore.

Il Conte James tra i contadini di Sandrigham

Gli appassionati di royal conosceranno la tenuta di Sandringham come luogo di ritrovo della famiglia reale durante le feste di Natale. La proprietà di Re Carlo, vicino alle selvagge spiagge del Norfolk, accoglie però anche immensi campi, interminabili giardini ornati da migliaia di pianti e fiori di specie diverse e persino un labirinto. La vasta tenuta è mantenuta da decine di dipendenti e lavoratori stagionali. A quest’ultimi, quest’estate si è aggiunto anche un Conte. Si tratta di James, figlio di Edoardo e Sophie di Edimburgo, nipote del Re e primo cugino dei Principi William e Harry.

James è stato visto guidare un trattore e lavorare la terra. “Tutti sono abituati a vedere James sempre elegante e in ordine, insieme alla famiglia, in occasione delle cerimonie di Natale e Pasqua; per questo, quando l’ho visto, ho dovuto guardare due volte per essere sicuro di non sbagliarmi” ha raccontato al The Sun uno dei dipendenti di Re Carlo nel Norfolk. “Sarà anche il nipote del Re, – ha aggiunto il lavoratore – ma è ben felice di rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani”.

La scelta educativa di Sophie di Edimburgo

La scelta del giovane James è in linea con l’educazione impartitagli dai genitori, i Duchi Edoardo e Sophie di Edimburgo. La Duchessa, moglie del fratello Re, ha scelto di rinunciare al titolo di Altezza Reale per i suoi figli. “Cerchiamo di crescerli in modo che capiscano che molto probabilmente dovranno guadagnarsi da vivere. – aveva spiegato – I titoli ce l’hanno ma starà a loro decidere se usarli o meno quando avranno 18 anni”.

James e Louise, due Reali fuori dal comune

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James la maggiore età l’ha raggiunta, ma di giocare al Conte sembra non aver voglia. Terminata la scuola, prima di scegliere quale direzione intraprendere per il proprio futuro, ha optato per un lavoretto estivo che gli permetta di racimolare un tesoretto tutto suo. Una scelta da ragazzo normalissimo, o quasi, perché di adolescenti contadini non se ne vedono poi tanti.

Anche la sorella maggiore, la 22enne Lady Louise rappresenta un’eccezione tra i reali d’Europa. In anno sabbatico dopo la laurea all’Università di St. Andrews, Louise ha scelto di dedicarsi al proprio passatempo preferito: la guida di carrozze. La passione gli fu trasmessa dal nonno, il Principe Fillippo che lasciò in eredità alla nipotina tutti i pony e la vettura. La giovane Lady dall’anima antica ha recentemente preso parte alla sua prima gara.

Chissà se i fratelli continueranno a stupirci o, nei prossimi anni, sceglieranno di assumere un ruolo di maggiore responsabilità all’interno della famiglia Windsor, magari quando sul trono ci sarà il cugino William.