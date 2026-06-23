Mette-Marit di Norvegia, la Regina Sonja rompe il silenzio sul trapianto

Dopo settimane di silenzio stampa e indiscrezioni, la sovrana norvegese ha deciso di intervenire chiarendo la sua posizione sulla delicata vicenda familiare

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Regina Sonja di Norvegia

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è tornata sotto i riflettori ancora una volta, ma per motivi diversi dal solito. Dopo un periodo di grande discrezione da parte della corte, è stata la Regina Sonja a intervenire pubblicamente per prima sulla vicenda, condividendo alcune riflessioni sull’intervento chirurgico affrontato dalla nuora.

Le sue parole, sobrie ma cariche di emozione, hanno lasciato intravedere il sollievo di tutta la famiglia e una cauta fiducia nel percorso di recupero che attende ora la principessa. Nel frattempo, però, non si spengono le polemiche sui tempi insolitamente veloci.

Mette-Marit, le parole della Regina Sonja

La Regina Sonja è intervenuta sul tema durante una visita ufficiale a Kristiansand, dove era presente per l’inaugurazione di una mostra d’arte. Sollecitata dalla stampa locale, la sovrana questa volta non si è sottratta alle domande sulla salute di Mette-Marit di Norvegia e ha lasciato filtrare tutta la sua emozione.

“È semplicemente fantastico!”, ha dichiarato parlando dell’esito dell’intervento. Poi ha aggiunto: “È fantastico che sia andata così bene”. Parole semplici che riescono tuttavia a restituire tutta l’emozione del momento e mostrano un lato più umano e diretto della sovrana.

La principessa ereditaria, moglie del principe Haakon, è stata infatti sottoposta recentemente a un trapianto di polmone all’ospedale nazionale di Oslo. La Casa Reale aveva comunicato con una nota ufficiale che l’intervento era riuscito e aveva ringraziato per i numerosi messaggi di affetto arrivati alla coppia in un momento definito difficile.

Dopo quel comunicato, però, nessuno dei reali era intervenuto ulteriormente sulla vicenda. Ora per Mette-Marit si apre la fase più delicata, quella della ripresa.

Le polemiche sui tempi del trapianto

Se la notizia dell’intervento ha portato sollievo, non sono mancate le domande. E le polemiche. Mette-Marit, infatti, era stata inserita nella lista d’attesa per il trapianto il 5 giugno dopo un peggioramento della sua patologia polmonare cronica. Il 17 giugno, meno di due settimane dopo, la Casa Reale ha annunciato che l’operazione era stata eseguita con successo. Tempi da record che hanno scatenato dibattiti e malumori tra i sudditi.

In molti si sono chiesti se il rango della principessa possa aver avuto un peso nell’assegnazione dell’organo. Una domanda scomoda ma inevitabile quando si parla di salute: che il privilegio di far parte della monarchia abbia inciso?

A spegnere le ipotesi di favoritismi è intervenuto Are Holm, consulente del reparto di pneumologia del Rikshospitalet, spiegando che la lista d’attesa norvegese era molto più breve rispetto al passato. Secondo quanto riportato dalla stampa norvegese, il numero dei pazienti in attesa era sceso sensibilmente: non decine di persone, ma un gruppo molto ristretto. Un elemento che aiuta a comprendere perché il trapianto sia arrivato in tempi considerati insoliti, ma non impossibili.

La vicinanza della famiglia reale norvegese

In questi giorni la famiglia reale norvegese ha scelto una linea molto discreta. Pochi aggiornamenti, nessun dettaglio superfluo e una grande attenzione alla privacy della principessa. Una scelta comprensibile, soprattutto in una fase in cui la convalescenza richiede un altissimo livello di privacy.

Le parole della Regina Sonja, però, hanno dato un volto più umano alla vicenda. Dietro il protocollo c’è una famiglia che tira il fiato dopo settimane complicate. E c’è una principessa che da anni, oltre alle complesse vicende che riguardano il figlio, convive con una malattia polmonare cronica e che ora affronta un nuovo capitolo della sua vita.