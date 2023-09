Salma Hayek e gli scampoli d’estate: il bikini super chic su Instagram

Fonte: Getty Images Cannes 2023, Naomi Campbell e Salma Hayek audaci al massimo: look strepitosi

“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira, ed è proprio così. Vip nostrane e hollywoodiane, però, non hanno la minima intenzione di cedere il passo all’autunno in avvicinamento, complici anche le temperature. Così, anche Salma Hayek, proprio come Belen Rodriguez, ha scelto di condividere uno scatto super glamour in bikini e copricostume blu, per combattere la nostalgia della domenica, giorno in cui, per eccellenza, cediamo alla malinconia.

Salma Hayek in bikini e copricostume su Instagram: così saluta l’estate

Dopo il topless di Belen Rodriguez, è il turno di Salma Hayek: il profilo Instagram dell’attrice, per l’estate del 2023, si è arricchito di molteplici contenuti glamour e ispirazioni per i look al mare. Il suo bikini, un due pezzi, è coperto in parte da un copricostume blu. Pochi gli accessori, come due collane in oro. Eppure, l’accessorio migliore è un dettaglio: la Hayek è senza un filo di trucco.

Da sempre, l’attrice è un simbolo della bellezza senza trucco e senza inganno. La stagione estiva sta giungendo al suo termine, e abbiamo ammirato tantissimi costumi vip da copiare assolutamente, per l’estate del 2024, però. Del resto, il copricostume presenta un design davvero intricato, con dettagli sbarazzini che non possiamo proprio fare a meno di amare, in pieno stile boho-chic.

Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan. “Il blu è proprio il tuo colore”, e non possiamo essere più che d’accordo. “Sei la sirena più bella che i miei occhi abbiano mai visto, non sto scherzando”, ha scritto un altro utente. Ed è proprio così: tra l’altro, la Hayek non ha fatto mistero di amare l’oceano, che ha definito il suo “spazio sicuro”. Con l’estate alla sua fine, dunque, ha decisamente scelto di trascorrere gli ultimi giorni in pieno relax.

Lo stile di Salma Hayek, icona fashion senza tempo

Sono stati tanti i bikini che Salma Hayek ha condiviso su Instagram. C’è da dire, però, che il suo è uno stile senza tempo: proprio questo aspetto l’ha resa un’icona fashion. Oltre ad avere avuto una prolifica carriera nel mondo cinematografico, la Hayek si è sempre contraddistinta per uno stile decisamente unico e attento, ma anche audace. Il suo trend preferito? La moda che esalta e valorizza qualsiasi silhouette. Senza discriminazioni.

“Le attrici si facevano prestare i vestiti, ma nessuno pensava che una messicana sarebbe rimasta in auge“. Proprio così: agli inizi della sua carriera, ha creato ogni look da sola. Perché nessun brand voleva prestarle i vestiti. “Le cose sono cambiate molto da allora”, ha poi detto, con una nota di orgoglio.

I suoi outfit, oggi, non sono mai scelti per caso. Anzi, ci deve sempre essere un dettaglio, una sorta di punto focale, di filo conduttore. La sua regola di stile imprescindibile? Valorizzare proprio le curve, la sua bellezza tutta al naturale. Lo fa sempre, sia sui red carpet che per la vita di tutti i giorni. Una fashion icon che ci ha insegnato ad andare oltre la moda classica, giocando sul punto vita, sulle trasparenze e sul (sacrosanto) desiderio di sentirsi bellissima.