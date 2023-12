Fonte: IPA Salma Hayek

Tutti stiamo affrontando il freddo della stagione invernale: ci copriamo con cappotti pesanti, sciarpe alla moda e cappelli carini. Ma c’è anche chi – fortunata – può permettersi di sfoggiare bikini vitaminici sotto il sole di dicembre. Stiamo parlando di Salma Hayek, tra le star più influenti, una vera e propria fashion icon con la passione per i bikini.

Il bikini vitaminico di Salma Hayek su Instagram

I vip nostrani, durante il ponte dell’Immacolata 2023, hanno scelto una meta fredda come St. Moritz, tra paesaggi innevati. Non sono dello stesso avviso le star hollywoodiane come Salma Hayek, che decisamente preferiscono mete molto più calde. Su Instagram, l’attrice ha pubblicato uno scatto unico, una foto a dir poco frizzante: un bikini giallo con motivi floreali, totalmente vitaminico.

Un sorriso unico, gli occhiali sul volto e la scritta: #sundaymood. Sul suo profilo, seguito da quasi 30 milioni di follower, la Hayek condivide spesso degli scorci della sua vita insieme al miliardario François-Henri Pinault. In ogni caso, la Hayek ha un vero e proprio debole per i bikini, che ha condiviso per tutta l’estate e anche in occasione del National Bikini Day. “Buon National Bikini Day! Riuscite a credere che il bikini esista da tipo 77 anni? Speriamo che non finiscano per vietare anche quello”, aveva scritto sul suo profilo Instagram.

L’impegno femminista

La diva è impegnata sul fronte femminista da sempre, praticamente, essendo “animata prima di tutto da un profondo ideale di giustizia”. Più volte ha invitato le donne a credere maggiormente in se stesse. “Non dobbiamo comportarci come gli altri si aspettano da noi, ma batterci per quello in cui crediamo veramente. Altrimenti attireremo sempre e solo uomini idioti”. L’attrice ha compiuto 57 anni il 2 settembre, ma per lei il tempo si è fermato. Ha ammesso di non essere passata sotto le mani del chirurgo plastico. “Faccio parte del gruppo di donne che, quando ingrassano, si trovano con un seno maggiorato. Mi è capitato quando sono rimasta incinta e quando sono entrata in menopausa”.

La sua vita è stata costellata da una carriera in forte ascesa, e il suo nome, oggi, è uno dei più amati a Hollywood, ma non è sempre stato così. Ci sono state anche diverse sfide, e la Hayek non si è mai piegata ai pregiudizi né ai formalismi. Diversi sono, in effetti, i suoi segreti di bellezza, come non lavarsi la faccia al mattino (e il suo viso è praticamente perfetto), o ancora bere il brodo di ossa.

“Mia nonna mi ha insegnato a non lavarmi mai la faccia al mattino. Non è disgustoso, ragazzi. Quello che succede di notte è che la tua pelle produce tutti gli oli di cui la tua pelle ha bisogno per sembrare giovane. Si rigenera”, queste le parole della Hayek, raccontate nel podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa. L’altro segreto? Il brodo di ossa per mantenersi giovane, confessato a People, e che “usano” anche star come Kylie Jenner e Gwyneth Paltrow. Una sorta di miracle juice, o almeno così lo ha definito anche l’attrice Halle Berry. Ci crediamo?