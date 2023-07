Salma Hayek: allenamento in bikini per festeggiare 25 milioni di follower

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Il due pezzi è il talismano di Salma Hayek. Fu ballando con un sensualissimo bikini (e un serpente al collo) nel film Dal tramonto all’alba che l’allora ancora neppur trentenne attrice messicana, d’indubbio talento ma popolarità contenuta, si tramutò in un sex symbol globale. Ed è stato, di nuovo, grazie a un bikini, quasi 30 anni dopo, che l’attrice è diventata anche influencer, raggiungendo un incredibile numero di nuovi follower sul suo profilo Instagram. E, per festeggiare il successo, è tornata a indossare il costume da bagno.

Il “workout” in bikini di Salma Hayek

“Non ci posso credere, 25 milioni di follower! Grazie tante a ognuno di voi” ha scritto l’attrice sotto il suo ultimo post su Instagram, dopo aver raggiunto il traguardo di un quarto di miliardo di seguaci sul suo profilo personale. A corredo delle parole di ringraziamento, l’attrice ha pubblicato un suo video in piscina: “Visto che avete apprezzato particolarmente la mia foto in bikini”.

Non un semplice video in posa, ma una sorta di allenamento in piscina: “Ecco un bikini workout per tutti voi. Odio allenarmi, ma amo celebrare i bei momenti danzando nell’acqua. Sono sinceramente commossa e grata per tutto il vostro affetto e supporto”. E così, come dono di ringraziamento, ha svelato il suo trucco per restare in forma. Ma basterà davvero un balletto in piscina per ottenere il fisico da urlo di Salma Hayek?

La foto in bikini che ha rotto l’internet

Break the internet, così si dice di quei post che sono in grado di diventare virali e scuotere l’intero world wide web. Esattamente ciò che ha fatto la foto pubblicata da Salma Hayek lo scorso 5 luglio, in occasione del National Bikini Day. “Riuscite a credere che il bikini esiste da soli 77 anni? Speriamo non bannino anche lui” ha scritto l’attrice, da sempre impegnata nella battaglia a favore della libertà delle donne.

“Non avrei mai pensato che avessi potuto continuare a essere una dea a quasi 60 anni. Sei la più bella del mondo”, questo è stato il più pacato dei commenti ricevuti. A stupire è stata l’invidiabile forma fisica dell’interprete di Frida, che mantiene le curve da capogiro della giovinezza, unite a una bellezza più matura e consapevole.

Fascino che l’attrice, da poco su Netflix con la popolarissima serie distopica Black Mirror, ha ricominciato a sfruttare a piene mani. A poche settimane prima dello scatto che ruppe l’internet risale un’altra ammiccante foto in sauna, dove Hayek si mostra come mamma l’ha fatta, coperta solo da due piccoli asciugamani. La “scusa” dell’immagine allora fu la giornata mondiale del benessere. Ecco come si sfruttano i trend, brava Salma vera influencer provetta.

Le star con più follower su Instagram

Salma Hayek è sulla buona strada, ma avrà da postare ancora un bel po’ prima di raggiungere l’Olimpo delle star su Ig. Olimpo il cui dio indiscusso è (almeno al momento) Cristiano Ronaldo con oltre 590 milioni di follower – secondo solo all’account ufficiale di Instagram. Seguono un altro campione del calcio: Lionel Messi (478 milioni di follower); l’attrice Selena Gomez (426) e la modella di casa Kardashian Kylie Jenner (397).