Salma Hayek in bikini a 56 anni su Instagram: per lei, il tempo si è fermato

Quando si dice “56 anni e non sentirli”, ecco che arriva Salma Hayek a confermare il pensiero. Il bikini patchwork della star di Hollywood ha – a dir poco – conquistato i fan su Instagram, condivido in occasione del “National Bikini Day”. Make-up praticamente inesistente, sui toni nude, capigliatura sciolta e un un fisico mozzafiato, tanto da averci spinto a chiederci: ma come si tiene in forma Salma Hayek?

Non è solo una delle donne più belle al mondo: Salma Hayek è autentica, genuina e super talentuosa. "Riuscite a credere che il bikini esiste solo da 77 anni?", ha scritto su Instagram a corredo del post. L'attrice, che spesso ha posato in costume da bagno, ha optato per un meraviglioso bikini patchwork. Tantissimi i commenti a sostegno della Hayek: "Quanti anni hai ancora, 23?", ha commentato un utente. "Salma, sei senza tempo".

Inutile dire che a 56 anni è ancora la chica muy caliente di Hollywood. Di recente l'abbiamo vista recitare in un episodio di Black Mirror, dove ha dato prova ancora una volta del suo talento. La Hayek non si è mai fermata in questi anni e si è sempre dedicata alla recitazione, tanto che a Glamour ha rivelato: "Mi è stato anche detto che, come attrice, smetti di lavorare intorno ai 30 anni". Così non è stato, anzi, ha confessato che alcuni dei momenti professionali migliori sono proprio arrivati attorno ai 50 anni.

Come si tiene in forma Salma Hayek

Le star di Hollywood seguono spesso beauty routine, regimi alimentari e allenamenti rigidissimi per raggiungere gli obiettivi e per mantenersi in forma e sempre al top (come dimenticare Victoria Beckham?). Care donne, non è questo il caso di Salma Hayek, per nulla addicted di palestre e diete. No, non ce lo siamo inventati, ma lo ha confessato lei stessa nel corso dell'intervista a Glamour, dove non ha ceduto in alcun modo alla narrazione del sacrificio a tutti i costi, anzi: ha ammesso di amare molto la cucina e di non privarsi di nulla.

"Ho la cattiva abitudine di non fare esercizio fisico e di non mangiare in maniera sana. Mi piace il vino rosso e i cocktail. A volte sono pigra a cucinare. È tanto lavoro". Ed è, in effetti, una chiave di lettura affascinante: da una parte abbiamo la nostrana Lorella Cuccarini, che si impegna con lezioni di Metabolico e di Calisthenics. Dall'altra Salma Hayek, di appena un anno più giovane, che ha ammesso di non impegnarsi per mantenere la sua forma fisica.

Un piccolo segreto di bellezza, però, lo ha: "Anche se sono esausta o non sto bene, mi strucco. Non mi faccio le sopracciglia per il 90% dell'anno. Ma una cosa di cui mi preoccupo particolarmente è il trucco". Inoltre, è un addicted del juicing detox: la pratica consiste nell'assumere diversi succhi depurativi durante il giorno, per eliminare le tossine. Il suo segreto di fitness, invece? Sì, non si allena frequentemente, ma contrae i muscoli durante le attività quotidiane: pare che lo abbia suggerito una trainer inglese.