Salma Hayek, 57 anni in bikini: “Così felice di essere viva”

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

Salma Hayek ha festeggiato il suo 57º compleanno in grande stile. L’attrice, famosa per il suo talento e la sua straordinaria carriera cinematografica, ha condiviso con il mondo un momento di gioia e gratitudine, sfoggiando un bikini rosso audace mentre si rilassava in spiaggia. Le immagini della sua celebrazione sono diventate virali.

Un compleanno al mare

La celebrazione del 57º compleanno di Salma Hayek è stata un’occasione speciale e indimenticabile. L’attrice ha scelto di trascorrere il suo giorno speciale al mare, immergendosi nelle acque cristalline e passeggiando sulla riva. Le immagini condivise su Instagram mostrano una Salma radiante, con un bikini rosso che mette in evidenza la sua bellezza naturale. Nelle sue parole di ringraziamento, Salma Hayek ha espresso profonda gratitudine per tutto ciò che ha nella sua vita. Ha menzionato la sua famiglia amata, i suoi cari amici, la sua salute, il lavoro che la ispira, il suo team di supporto, e il suo amore per gli animali e la natura. Questo messaggio è un richiamo alla bellezza delle cose semplici e al valore delle connessioni umane. Ecco infatti che l’attrice scrive: “Sono così felice di essere viva e profondamente grata per tutte le benedizioni!!!! 🎂 La mia amata famiglia, i miei preziosi amici, la mia salute, il mio lavoro che mi tiene in movimento, il mio team che mi sostiene, il mio rapporto con gli animali e la natura, e l’amore di tutti i miei fedeli fan. Buon 57º compleanno a me!!! 🎉”

Una vita di successi e conquiste

Salma Hayek è una delle attrici più celebrate e talentuose di Hollywood. Nata in Messico, ha costruito una carriera straordinaria nel mondo del cinema, ricevendo riconoscimenti e ammirazione per le sue interpretazioni. Il suo talento, la sua dedizione e la sua bellezza hanno fatto di lei una delle icone di Hollywood più amate. Oltre alla sua carriera cinematografica, Salma è anche un’attivista impegnata, sostenitrice delle questioni ambientali e dei diritti delle donne. Il suo impegno per un mondo migliore si riflette nella sua vita quotidiana e nelle sue azioni.

Salma Hayek e suo marito François-Henri Pinault

Il mese scorso, l’attrice nominata agli Oscar è stata avvistata in vacanza con suo marito, François-Henri Pinault. Pinault è il presidente e CEO della corporation di lusso Kering, che possiede marchi di moda come Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Puma e Yves Saint Laurent, tra gli altri. La storia d’amore tra Salma e François-Henri ha radici profonde. La coppia ha annunciato il loro fidanzamento nel 2007 e nello stesso anno ha dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, la figlia Valentina Paloma Pinault. Nel 2009, la coppia ha celebrato il loro matrimonio il giorno di San Valentino a Parigi, un luogo e una data che hanno reso il loro amore ancora più speciale.

Oltre al loro legame, Salma è diventata anche la matrigna affettuosa dei tre figli di François-Henri da relazioni precedenti. Questi includono il figlio François e la figlia Mathilde, frutto del suo matrimonio precedente con Dorothée Lepère, e il figlio Augustin James Evangelista, nato dalla sua relazione con la supermodella Linda Evangelista.

Salma Hayek e il suo approccio alla bellezza naturale

A luglio, durante una conversazione nel podcast di Kelly Ripa su SiriusXM intitolato “Let’s Talk Off Camera”, Salma Hayek ha affrontato il tema della chirurgia estetica e la sua percezione della bellezza naturale. Quando Kelly le ha chiesto del suo splendido aspetto e se avesse mai fatto uso di Botox, Salma ha risposto in modo categorico negando l’utilizzo del popolare trattamento anti-invecchiamento. Ha sottolineato che preferisce un approccio diverso per mantenere la giovinezza della sua pelle.

Tuttavia, l’attrice ha ammesso di utilizzare macchine a radiofrequenza e microfrequenza, che ritiene siano utili per rassodare la pelle e prevenire la comparsa di rughe significative. Questo dimostra l’approccio di Salma alla bellezza, basato sulla ricerca di soluzioni naturali e non invasive per mantenere la sua giovinezza e il suo aspetto radiante.