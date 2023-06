Lorella Cuccarini, bellezza senza età: il bikini a 57 anni su Instagram

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

“Un pezzetto di paradiso”. Così Lorella Cuccarini ha condiviso le foto in bikini su Instagram, precisamente all’Oasi Bidderosa, che si trova in Sardegna. Impossibile non ammirare la bellezza senza età della prof. di Amici, attesa anche per l’edizione del 2023/2024. La domanda ci viene spontanea: ma come fa a tenersi in forma? Del resto ha 57 anni, ed è prossima ai 58, che compie il 10 agosto 2023.

Lorella Cuccarini in vacanza: le foto in bikini su Instagram

Ci ha ammaliate con i suoi look, ci ha conquistate con il suo sorriso, ci ha fatto scatenare sulle note di La Notte Vola a Sanremo 2023, il vero e proprio riscatto degli “anta”. E ora, in piena estate, è tempo di vacanza e di conseguenza di bikini. Il modello sfoggiato da Lorella Cuccarini su Instagram è strepitoso: blu, con le spalline abbassate. Praticamente impossibile non notare il suo fisico mozzafiato.

Gli scatti sono stati realizzati dalla figlia, Chiara Capitta, che ha gestito i social della mamma. Dopo un anno così intenso, in televisione e sui palchi – è stata presente anche ad Amici Full Out 2023 – per la Cuccarini è tempo di fermarsi, di riprendere fiato, di godersi le meritate vacanze in compagnia della sua famiglia, così da tornare carica di energie per la nuova stagione televisiva.

“Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”, ha scritto Arisa sotto il post. Parole di stima, e del resto le due hanno avuto modo di lavorare insieme ad Amici. La Cuccarini ha risposto: “Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.

Come si tiene in forma Lorella Cuccarini?

La forma fisica di Lorella Cuccarini è un sogno per molte di noi. Certo, è indubbio il suo brio: super tonica e sempre super in movimento, non ha mai negato di dedicare molto tempo all’attività fisica. Per mantenersi così energica, la Cuccarini ha svelato il suo allenamento costante e – soprattutto – mirato. Qual è il suo segreto? Semplice: il calisthenics.

“La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno”, ha svelato a Vanity Fair. L’impegno, la pazienza e la volontà di “fare” non può mai venire meno.

“Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana”. La Cuccarini ha inoltre aggiunto di aver giocato d’anticipo, facendo qualche sacrificio – almeno qualcuno lo ammette ogni tanto – ma senza operare troppe rinunce. “Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso. (…) Io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno”.