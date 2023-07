Federica Panicucci in bikini rosa: a 55 anni è insuperabile

Fonte: IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

È un’estate da sogno per Federica Panicucci. In queste settimane, la conduttrice, terminati gli impegni professionali, si sta godendo qualche giorno di riposo, alternando tra il bel mare delle Maldive e quello di Forte dei Marmi, meta vip in Toscana. Assieme a lei, i figli, le amiche e il marito Marco Bacini. Il divertimento non ha età e il bikini neppure: a 55 anni Panicucci sfoggia un fisico da far girar la testa.

Il bikini rosa di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha da sempre uno stile elegante e decisamente glamour, ma che non rinuncia a un tocco di sensualità. E la seduzione viene fuori ancor di più durante i caldi mesi estivi, i costumi per la conduttrice di Mattino Cinque sono rigorosamente due pezzi e sempre micro. D’altronde, con un fisico del genere coprirsi anche solo qualche centimetro in più sarebbe un peccato.

L’ultimo bikini sfoggiato su Instagram dalla bionda dalle gambe lunghe è vivace, sbarazzino e luxury. Si tratta di un due pezzi in un bel rosa accesso (in stile Barbie, come dettano le mode del momento), con classico top a triangolo e slip con laccetti spessi. Un modello del brand made in Italy le Naty, che realizza abbigliamento da mare caratterizzato da vistosi ricami cuciti a mano.

Il bikini scelto da Panicucci è ornato da un motivo a stelle. Due grandi ricami coprono quasi interamente il pezzo di sopra del costume, con applicazioni patch in lurex oro e perle e swarovski applicati artigianalmente. Lo stesso prezioso dettaglio è ripreso, in dimensioni ridotte, nel pezzo di sotto. Il prezzo del modello, nonostante i dettagli preziosi, non supera i 160 euro.

La stagione d’oro delle over50

Federica Panicucci, con la sua invidiabile forma, entra a buon diritto nella lista delle bellissime e altrettanto mature celebrities che ci dimostrano che non si è mai troppo vecchie per sfoggiare un bel bikini, per quanto striminzito e vistoso questo possa essere. Come ha dimostrato Lorella Cuccarini con il raffinato due pezzi blue navy, a esaltare i muscoli tonificati dal calisthenics.

E, ancora, Salma Hayek che nel giorno in cui si celebravano i 77 anni dalla nascita del bikini, ha fatto impazzire il web con un selfie in piscina, senza nessun filtro, che con quelle curve lì non ce n’è mica bisogno. L’attrice di Hollywood ha poi rincarato la dose, con il sensuale video di un allenamento nell’acqua. Curve da mal di mare anche per Sabrina Salerno, bella nel due pezzi oggi come negli anni ’80.

Senza dimenticare, ancora, Sabrina Ferilli, che per il mare sceglie un classico triangolo e un look acqua, sapone e salsedine. L’iconica Sharon Stone, che di anni ne ha più di 60 ma per le dee l’anagrafe non ha alcuna importanza. Infine, Michelle Hunziker, che ci ha insegnato che le nonne sono decisamente più sexy di quanto si creda.

Moda estate 2023: bikini brillante

I brillanti dettagli del bikini della Panicucci sono un must della stagione. Il costume, quest’anno, è richiesto prezioso, arricchito da strass, paillettes e perline. C’è chi non osa troppo e relega il luccichio al top, mantenendo una certa sobrietà nello slip e c’è chi, invece, come la storica opinionista di Uomini e Donne Guendalina Tavassi, sceglie di brillare dalla testa ai piedi.