Sabrina Ferilli cede al triangolo, in bikini e struccata su Instagram fa impazzire i fan

Fonte: Gettyimages Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle donne più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo. Non solo perché è oggettivamente meravigliosa, ma soprattutto perché non ha paura di mostrarsi al naturale e più volte ci ha regalato scatti che la ritraggono senza trucco o filtri. Dimostrando, così, che la vera bellezza non ha bisogno di nulla per emergere.

E con l’arrivo del caldo anche lei ha ceduto al costume: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram la ritrae al naturale, mentre fa una smorfia simpatica a favore di fotocamera e indossa un bikini triangolo: un’immagine che rivela poco, ma che ha fatto impazzire i fan.

Sabrina Ferilli in bikini e senza trucco è bellissima (e spiritosa)

La bellezza non è solo come si appare, certo quello conta molto, ma sono importanti anche il modo di porsi, lo sguardo, i movimenti: tutti dettagli che rendono una persona più o meno affascinante. E poi c’è l’ironia, sinonimo di grande intelligenza. Tutte doti che Sabrina Ferilli ha dimostrato di avere in più di un’occasione.

E anche nell’ultimo scatto condiviso su Instagram: una foto che la ritrae in costume, mentre non solo è senza trucco, ma fa anche una smorfia spiritosa a favore di fotocamera. A 58 anni è magnifica, lo sottolineano i tanti commenti dei fan sotto la foto: bellissima, regina, stupenda. I complimenti sono tantissimi e a guardare Sabrina se li merita tutti, perché non è solo una grande artista, ma anche una donna che non ha paura del tempo che passa e che lo ha dimostrato in più di un’occasione. C’è chi l’ha incoronata regina di Roma, chi le dice che è bella come il sole e chi, ancora, la considera una dea: i fan sono impazziti e hanno ragione.

Negli anni, infatti, ha regalato al suo pubblico foto in cui era ritratta struccata e dalle quali emergeva la sua bellezza che sfida il tempo che passa. In un’epoca che, a lungo, è stata dominata dai filtri nelle foto e dal make-up impeccabile, questa svolta del mostrarsi al naturale – seguita da molte vip – è anche un modo per farci capire che tutti noi possiamo amarci per come siamo, senza avere paura del tempo che passa o di non risultare sempre perfetti.

Che poi Sabrina Ferilli perfetta lo sia anche così, senza un filo di trucco, con un cappello e un costume a triangolo, è vero, ma la sua forza, nel mostrarsi al naturale e nel non avere timore del tempo che passa, è di ispirazione per tutti noi.

Sabrina Ferilli, il bikini di inizio estate (e le altre)

Il caldo è (finalmente) arrivato e Sabrina Ferilli è una delle tante vip che hanno iniziato a dedicarsi a sessioni di tintarella. L’attrice e showgirl ha optato per un bikini nero: un semplicissimo triangolo, impreziosito da ricami rossi, che ne evidenzia il décolleté. In testa, invece, ha indossato un cappello di paglia a schermare il viso e ha lasciato i suoi lunghi capelli sciolti e selvaggi.

Ma non è l’unica vip che in questi giorni si sta dedicando alle prime giornate di mare o che ha posato per scatti in costume. Come dimenticare la foto di Sharon Stone in bikini animalier? La diva di Hollywood si è concessa un selfie allo specchio in cui fa bella mostra del suo fisico: a 65 anni è pazzesca. O ancora Martha Stewart che ha posato per una copertina in costume a 81 anni. Non una qualunque, ma quella del numero annuale di Sports Illustrated dedicato alla moda da spiaggia: la rivista quest’anno ha deciso di dare spazio alla celebrazione delle donne potenti che “vivono in un mondo in cui non sentono limiti, interni o esterni”.

Belle, anzi bellissime, senza problemi con l’età, senza trucco trucco, o i filtri del cellulare: Sabrina, Sharon, Martha (ma tante altre) sono donne che abbracciano il tempo che passa e si amano. Noi prendiamo appunti.