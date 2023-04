Sabrina Ferilli, nuovo taglio di capelli e senza trucco: incanta

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, il nuovo look su Instagram

Sabrina Ferilli sfoggia un nuovo taglio di capelli molto più scalato e sbarazzino. L’attrice si è mostrata in tutta la sua bellezza su Instagram dove ha pubblicato una foto senza trucco e con i capelli lasciati asciugare al naturale. Il risultato? Incanta, come dimostrano i tanti commenti dei suoi follower che l’hanno ricoperta di complimenti. Un segno che il fascino dell’attrice è più vivo che mai e non è mai appassito: a 58 anni è sempre stupenda e non ha paura di mostrarsi al naturale.

Sabrina Ferilli, la foto su Instagram: nuovo taglio e zero trucco

Sabrina Ferilli è più vera che mai, lo dimostra la sua ultima foto su Instagram dove la si può ammirare con un nuovo taglio e con zero trucco. L’attrice spesso pubblica scatti in cui è ritratta al naturale, ma non ci ha abituato a quella che ormai è diventata una certezza: ogni volta toglie il fiato.

Interprete di successo, esempio lampante della dicitura “bellezza mediterranea”, Sabrina Ferilli è dotata di quel tipo di fascino che non conosce il tempo che passa. E forse anche di quel pizzico di sicurezza che le permette di mostrarsi senza filtri e senza make-up sui social.

Nella foto la si può ammirare in versione acqua e sapone: nessun trucco, solo una leggera sbavatura di matita, lo sguardo che fissa la fotocamera del cellulare e un mezzo sorriso sulle labbra. L’attrice sembra indossare un top nude, mentre al collo ha una piccola catenina.

I capelli sono diversi, segno che ha cambiato taglio: appaiono infatti più scalati rispetto al suo solito, con le punte di diverse lunghezze a incorniciarle il viso. Un look libero che è da copiare anche al naturale: in vista dell’estate, quando non si ha voglia di asciugare i capelli e fare la piega, questo taglio risulta comunque perfetto e permette anche di giocare con dei raccolti un po’ più sbarazzini.

Tantissimi i commenti e, ovviamente, i complimenti: Sabrina Ferilli nel corso del tempo ha saputo conquistare il pubblico più eterogeneo grazie al suo talento e alla sua bellezza, che piacciono sia agli uomini sia alle donne. Complici anche una spiccata intelligenza e tanta ironia.

Sabrina Ferilli, i look più audaci (su Instagram) ma non solo

Sabrina Ferilli su Instagram mostra le sue giornate, ma anche scatti di lavoro. E se non disdegna foto che la mostrano al naturale, è anche vero che Sabrina Ferilli non rinuncia a look più audaci.

La mente non può che correre subito a una delle ultime foto che ha condiviso, che la ritrae in spiaggia con una tutina di pizzo e lingerie a vista. Perfetta, decisamente sensuale, ma senza essere volgare: Sabrina Ferilli incarna alla perfezione la donna che sta bene con tutto.

Sempre perfetta: dai look senza trucco, a quelli che sceglie per prendere parte alle trasmissioni tv come l’abito in oro che l’ha tramutata in una magnifica dea greca per Tu si que vales, fino al vestito rosso sfoggiato nel medesimo programma.

Elegante, mai volgare, senza dimenticare quel pizzico di sensualità che la rende una donna bellissima e vera: Sabrina Ferilli è unica. Con e senza trucco.