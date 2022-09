“Tu Si Que Vales”, Belen parte col botto. Sabrina Ferilli osa con l’abito oro e il maxi spacco

Buona la prima per Tu Si Que Vales, che inaugura una nuova stagione all’insegna del divertimento e delle grandi emozioni. Con un cast sensazionale, Belen Rodriguez torna alla conduzione ed è semplicemente meravigliosa. Ma è il look di Sabrina Ferilli ad attirare l’attenzione: elegante e sensuale, sembra davvero una dea greca.

Tu Si Que Vales, Belen di nuovo alla conduzione

Squadra che vince non si cambia, e in effetti a Tu Si Que Vales sembra essere rimasto tutto uguale agli scorsi anni. A condurre la trasmissione è ancora una volta Belen Rodriguez, reduce da un’esperienza molto intensa alla guida de Le Iene. Accanto alla bella showgirl argentina ci sono Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, oltre che la giovanissima ballerina Giulia Stabile (new entry dell’ultima stagione, proveniente dalla fucina di Amici). Un team di tutto rispetto che si avvicenda di nuovo dietro il bancone del talent show, ma anche un gruppo di professionisti ormai affiatati.

Per la prima puntata, Belen ha sfoggiato un look strepitoso: il suo abito monospalla cut out, in un’autunnale tonalità di marrone, lascia pancia e fianchi scoperti, in un gioco di vedo-non vedo ad alto tasso di sensualità. Bellissimi anche i dettagli, come la lunga gonna con lo spacco vertiginoso e l’anello color oro all’altezza della spalla. Ai piedi, la Rodriguez ha scelto un paio di sandali alla schiava effetto nude. Per completare il tutto, le sono serviti solamente una lunga coda di cavallo, degli splendidi cerchi alle orecchie e un make up color bronzo.

Il look di Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales

Questa nuova edizione di Tu Si Que Vales vede confermata anche la giuria nella sua interezza: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi sono tornati per divertirsi e valutare i tanti concorrenti pronti ad esibirsi, mentre Sabrina Ferilli è ancora alla guida della giuria popolare. Ed è proprio la bellissima attrice romana ad aver conquistato il pubblico, con un outfit meraviglioso che l’ha fatta somigliare ad una dea greca. Per l’occasione, ha infatti scelto un abito peplo color oro con lunga gonna dal taglio morbido e un ampio spacco laterale.

Il tessuto leggero e frusciante si intreccia sul corpetto, creando giochi di colore incredibili: sotto la luce dei riflettori, l’abito ha assunto infatti una sfumatura verde, in perfetto abbinamento con le décolleté color giallo fluo. Una scelta forse un po’ azzardata, che ha però regalato brio e freschezza al suo look. Per il resto, la Ferilli non ha dovuto far altro che lasciare i suoi capelli sciolti in morbide onde sulle spalle e indossare il suo sorriso migliore: è veramente splendida, e riesce sempre a strapparci una risata, soprattutto nei suoi siparietti divertentissimi con Maria De Filippi.

Tu Si Que Vales, i super ospiti della prima puntata

Non potevano mancare anche alcuni ospiti eccezionali, che hanno aperto questa stagione di Tu Si Que Vales. Il primo a salire sul palco è stato Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e vincitore degli ultimi Europei di atletica. La puntata che lo ha visto protagonista è stata ovviamente registrata in anticipo, visto che nello stesso giorno della messa in onda il campione olimpico ha avuto un altro impegno: ha infatti sposato la sua fidanzata Nicole Daza, con una cerimonia da sogno. L’altro grande ospite è stato invece Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici. Con la sua voce meravigliosa, ha regalato bellissime emozioni al pubblico.