Matrimonio Jacobs-Daza: l’abito da sogno, gli invitati, il menu e l’assenza del papà

Il grande giorno per Marcell Jacobs e Nicole Daza è finalmente arrivato. La coppia corona il suo sogno d’amore, il 17 settembre, con un matrimonio da favola, in una data non casuale essendo il giorno del 29esimo compleanno dell’influencer. La location della cerimonia è Torre di San Marco a Gardone Riviera, sul lago di Garda. Tutti i dettagli dell’evento: dall’abito da favola di lei al menù, sino ai numerosi invitati e all’assenza del papà dell’atleta e campione olimpico.

Marcell Jacobs e Nicole Daza: tutti i dettagli delle nozze

È tutto pronto per il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza, dopo la romantica proposta dello scorso anno. L’uomo più veloce del mondo ha infatti coronato la sua storia d’amore con la giovane influencer, conosciuta nel 2018 e destinata a diventare sua compagna di vita. Sono trapelati tutti i dettagli delle nozze, che li vedono diventare marito e moglie nella suggestiva cornice della Torre di San Marco a Gardone Riviera, sul lago di Garda. Una curiosità sull’evento è senza dubbio la data delle nozze, che coincide con il 29esimo compleanno della Daza.

L’abito da sposa dell’influencer è assolutamente principesco, con uno strascico lungo 4 metri, per rendere unico e indimenticabile l’outfit del giorno più importante della sua vita. Il menu della cena è principalmente a base di pesce. La coppia, dopo le celebrazioni, ha in programma una romantica luna di miele che si districa tra Bali e le Maldive: tempo per Marcell Jacobs di sbrigare alcuni impegni nei prossimi giorni e partirà, al fianco della sua Nicole, per un viaggio da sogno.

Così come è da sogno la storia d’amore della coppia, conosciutasi nel 2018 a Milano, in una discoteca. Dalla conoscenza alla successiva frequentazione, sino a una storia d’amore che li vede oggi, finalmente, marito e moglie. La coppia ha due figli, Antony e Megan.

Marcell Jacobs, gli invitati e la rumorosa assenza del padre

Antony e Megan, così come le persone più importanti nella vita della coppia, sono tra i numerosi invitati al matrimonio celebrato sul Garda. Marcell Jacobs, oltre ai figli avuti con Nicole Daza, ha al suo fianco anche il figlio Jeremy di 11 anni, nato da una precedente relazione. Tantissimi gli invitati che hanno presenziato alla cerimonia e, tra questi, ci sono stati numerosi parenti del velocista provenienti dagli Stati Uniti, dove è nato e cresciuto nei primi anni di vita. Al suo fianco ci saranno infatti la nonna paterna e alcuni zii e cugini.

Ma tra i sorrisi e gli abbracci con i parenti oltreoceano, rimane aperta una ferita nel cuore di Marcell Jacobs: l’assenza del padre Lamont in un’occasione così speciale. “Non è venuto, mi ha bidonato”, l’amarezza del velocista in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. I rapporti tra i due sono inesistenti, con il padre che l’ha abbandonato quando era ancora bambino.

Nonostante una ferita non del tutto rimarginata, della quale ha parlato spesso, Marcell Jacobs ha realizzato il suo sogno, in una location molto speciale: avere Nicole Daza al suo fianco per il resto della sua vita.