“Tu Sì Que Vales”, Sabrina Ferilli seduce in rosso (e oscura persino Belen)

Fonte: IPA Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli col look rosso

Artisti incredibili, talenti improbabili, personaggi divertenti. Tutto questo è Tu Sì Que Vales, ma non solo. Cifra vincente del talent più amato della televisione italiana sono anche (se non soprattutto) le padrone di casa: da Belen Rodriguez, conduttrice insieme a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, a Maria De Filippi, giurata di ferro, passando poi per Sabrina Ferilli, la “voce del popolo”.

Tre donne che spiccano per una sana dose di ironia – che non guasta mai – e per bellezza, oltre che per un impeccabile senso del gusto. Poteva mancare anche nella terzultima puntata dello show una sfida a colpi di look? Naturalmente no e stavolta a detenere lo scettro della serata è senza dubbio la splendida Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli, dama in rosso ad alta seduzione

L’avevamo lasciata nella scorsa puntata di Tu Sì Que Vales con un look total black con tacchi fluo, ma stavolta Sabrina Ferilli ha deciso di osare con l’intramontabile rosso. Il colore dell’amore, della passione e della seduzione che l’attrice romana indossa con gran classe. Insomma, ancora una volta la splendida Sabrina ci ha dato una bella lezione di stile, riuscendo quasi a oscurare Belen e i suoi abitini stretch e super sensuali.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Una dama in rosso, en pendant con la poltrona che ogni sabato sera la accoglie come una regina sul suo trono. Il look scelto dalla Ferilli per la terzultima puntata del talent show porta la firma di Alessandro Dell’Acqua, stilista per il quale ha una vera passione ormai da tantissimo tempo. Proprio il direttore creativo di N.21 è colui che ha curato l’indimenticabile mise da sirena scintillante che l’attrice ha indossato al Festival di Sanremo 2022, al suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo ben 10 anni di assenza. Ed era a dir poco incantevole.

L’abito sfoggiato a Tu Sì Que Vales è stato certamente meno pomposo, ma altrettanto raffinato: maniche corte e leggermente a sbuffo, con gonna midi svasata sull’orlo. A dare un ulteriore tocco di classe un cinturino con una cascata di piccole frange e un paio di décolleté in velluto con super tacchi a spillo, sempre di colore rosso.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Belen e Maria De Filippi scelgono il rosa

Se da una parte Sabrina Ferilli ha optato per un outfit total red, dall’altra le altre due padrone di casa di Tu Sì Que Vales hanno scelto di indossare due look rosa in piena tendenza “Barbie girl”, molto in voga tra le celebs in questo 2022. Belen ancora una volta ha scelto un mini dress molto semplice, forse troppo rispetto alle mise che abbiamo ammirato nelle puntate precedenti del talent, dall’abito foulard al tailleur fluo che ci avevano letteralmente stregato.

E Queen Mary? Sempre impeccabile, stavolta la De Filippi ha indossato un tailleur pantalone total pink di grande effetto, abbinando alcuni dettagli di colore rosso, come il top e le décolleté, rigorosamente con tacchi a spillo altissimi. Entrambi bei look, ma non abbastanza per risaltare accanto alla bellezza di Sabrina che, indiscutibilmente, si conferma regina di stile della terzultima puntata di Tu Sì Que Vales.