Belen Rodriguez saluta l’estate in topless su Instagram sulle Dolomiti

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez non è nuova a scatti in topless su Instagram. Possiamo definirla quasi una “consuetudine” per la showgirl ed ex conduttrice de Le Iene. Così, la Rodriguez ha scelto di salutare l’estate: sulle Dolomiti, probabilmente al fianco del suo nuovo amore, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Poco dopo le foto in topless, ha condiviso un ulteriore carosello di scatti insieme a Elio, a conferma delle ipotesi: sono ormai una coppia.

Belen Rodriguez in topless su Instagram

Si dice che nella vita di una donna, quando torna prepotente l’amore, qualcosa cambia: si avverte una passione totalizzante, si ritrova quella sensualità che fa sentire anche più sicure. Ed è questo il caso di Belen Rodriguez, che ha condiviso delle foto ad alta seduzione sulle Dolomiti sul suo profilo Instagram. Un topless, per celebrare la fine dell’estate e l’inizio della stagione dell’amore con il suo Elio Lorenzoni. Archiviato il terzo tentativo di riappacificazione con l’ex marito, Stefano De Martino, è tempo di andare avanti.

“Un’esperienza meravigliosa, con gente incantevole. Torneremo presto”, ha scritto la Rodriguez su Instagram, lasciando presagire la presenza di Lorenzoni al suo fianco. “La prima vacanza con Elio?”, hanno subito chiesto i fan. In ogni caso, è più felice che mai: rilassata e serena, ha ritrovato il suo equilibrio, nonostante un periodo abbastanza complesso dal punto di vista lavorativo in televisione, soprattutto dopo l’addio a Mediaset.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, perché è finita

A raccontare il retroscena sulla separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato Chi, aggiungendo dettagli sui presunti motivi che hanno portato alla rottura (per la terza volta). Una delle teorie principali è connessa allo “stile di vita”, molto diverso per entrambi. De Martino ha sempre messo la carriera al primo posto, e non ha mai condiviso più di tanto gli stessi interessi della Rodriguez.

Speculazioni e ipotesi, certo: la showgirl, oltretutto, è sempre stata più “social” rispetto a De Martino, che non ha mai ricercato la visibilità, anzi, ha preferito mantenere un basso profilo. La decisione di proteggere il rapporto di coppia e di non stare troppo sotto i riflettori ora si discosta dalla nuova vita della Rodriguez, che ha già condiviso innumerevoli scatti con il suo Elio Lorenzoni.

Le foto con Elio Lorenzoni su Instagram

Sono ormai usciti alla luce del sole, come si suol dire. Hanno trascorso un weekend in montagna super romantico, tra adrenalina e parapendio. Il loro è un amore “ad alta quota”, per il loro fine settimana a Pinzolo. Gite fuori porta, vacanze: per Belen, è giunto il momento di creare nuovi ricordi preziosi e di concentrarsi sulla relazione con Elio, che è di lunga data, in quanto si conoscono da molto tempo (il primo scatto insieme risale a dieci anni fa).

L’amicizia, si sa, talvolta fa presto a tramutarsi in qualcosa di più speciale: in amore. “Un giorno nel cielo”, ha scritto la Rodriguez a corredo del post con Elio. A supportarla c’è Mara Venier, la conduttrice di Domenica In: “Vola Belenita… vola”, con un cuore. Nuova vita, nuovo amore: l’importante, per Belen, è la felicità, così come la serenità.